Ситуація в енергосистемі залишається складною, зберігається дефіцит електроенергії, – "Укренерго"

Станом на 5 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною, зберігається дефіцит електроенергії. Усім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що впродовж вихідних, завдяки збільшенню потужності атомних електростанцій та традиційному для суботи-неділі зниженню споживання, вдалося застосовувати мінімальний обсяг аварійних відключень.

Водночас на ранок понеділка, диспетчерський центр "Укренерго" фіксує зростання обсягів споживання електроенергії. Це пов’язано як із початком робочого тижня, так і з відчутним зниженням температури майже по всій країні.

У компанії нагадали, що у разі недотримання лімітів споживання, вводяться аварійні відключення. Графіки планових відключень складає, застосовує і публікує обленерго.

"Попереду у всіх нас непростий опалювальний сезон. Внаслідок російських ракетних ударів енергосистема країни зазнала суттєвих уражень. Ремонтні бригади "Укренерго" разом із колегами з обленерго та компаній-виробників цілодобово працюють на відновленням пошкодженого при обстрілах обладнання", – зазначили в "Укренерго".

Як повідомлялося, у Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях із 5 грудня повертають графіки планових відключень світла.