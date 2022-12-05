НАБУ затримало одеських бізнесменів Кауфмана та Грановського, – ЗМІ (оновлено)

Співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали одеських бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Грановського.

Про це повідомляє видання Zn.ua із посиланням на джерела у правоохоронних органах. Водночас джерела УП інформують лише про затримання Кауфмана.

За даними одеського видання "Думська", НАБУ також провело обшук у мерії Одеси, вони вилучили документи у юридичному та фінансовому департаментах, а також у кабінетах міського голови Геннадія Труханова та його заступників.

Згодом у пресслужбі НАБУ повідомили про затримання трьох осіб за підозрою у створенні злочинної організації та вчиненні корупційних злочинів в Одесі.

"Наразі йдеться про двох організаторів та їхню довірену особу. Однак слідство встановлює й інших учасників злочинної організації", – зазначається у повідомленні.

За даними слідства, восени 2021 року, після викриття детективами НАБУ та прокурорами САП злочинної організації, що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси, на її місті з’явилася нова.

"Ця злочинна організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом. Задля безперебійності реалізації поставлених цілей організатори ЗО налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, про що свідчать докази", – йдеться у повідомленні.

Як уточнили у САП, злочинна організація також контролювала посадовців Одеської міської ради. Попередня правова кваліфікація у справі – ч.1 ст.255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією), ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Як повідомлялося, у серпні 2022 року Кауфмана затримали на кордоні під час спроби виїхати з України. Тоді ДБР ініціювало повну перевірку його документів.

До того Кауфман був на відпочинку у Греції, після чого ненадовго повернувся до України. Після цього він знову хотів виїхати за кордон, але його не випустили, не зважаючи на те, що у Кауфмана нібито є "білий квиток", який звільняє від мобілізації через стан здоров'я, крім того, він є батьком трьох дітей.

Борис Кауфман – одеський бізнесмен, засновник інвестиційної компанії Vertex United, до складу якої входять активи готельного напряму ("Брістоль", "Лондонська", "Президент-Готель"), медіа-активи та інвестиційні проекти. Крім того Кауфман є співвласником найбільшої української тютюнової дистриб'юторської компанії TEDIS Ukraine.