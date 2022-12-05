Київське метро працює в обмеженому режимі через скупчення людей

Київський метрополітен працює в обмеженому режимі.

Про це йдеться у повідомленні Метрополітену.

"Велика кількість людей використовує його як укриття. Висадку пасажирів здійснюють лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей", – сказано в повідомленні.

Мери Києва Віталій Кличко закликав щодо змін у роботі станцій стежити за повідомленнями на станціях.

"Під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками", – також нагадав він.

У понеділок, 5 грудня, частина областей України залишилась без електропостачання внаслідок російських масованих ракетних ударів.