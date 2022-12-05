Київське метро працює в обмеженому режимі через скупчення людей
Київський метрополітен працює в обмеженому режимі.
Про це йдеться у повідомленні Метрополітену.
"Велика кількість людей використовує його як укриття. Висадку пасажирів здійснюють лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей", – сказано в повідомленні.
Мери Києва Віталій Кличко закликав щодо змін у роботі станцій стежити за повідомленнями на станціях.
"Під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками", – також нагадав він.
У понеділок, 5 грудня, частина областей України залишилась без електропостачання внаслідок російських масованих ракетних ударів.
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