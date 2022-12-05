"Енергоатом" відсудив у "Гарантованого покупця" 2 мільярди боргу за електроенергію

Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, які задовольнили позов НАЕК "Енергоатом" до держпідприємства "Гарантований покупець" про стягнення 2,06 млрд грн заборгованості.

Відповідне рішення Верховний Суд ухвалив 1 грудня, відмовившись задовольнити касаційну скаргу "Гарантованого покупця", повідомляє Finbalance.

Зазначимо, що у серпні "Енергоатом" отримав рішення Госпсуду Києва за іншими позовами про стягнення з "Гарантованого покупця" 934 млн грн та 1,18 млрд грн за придбану електроенергію.

Як повідомлялося, у грудні 2021 року Госпсуд Києва задовольнив ще один позов "Енергоатома" до "Гарантованого Покупця" у та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 1,05 млрд грн заборгованості.

Із цієї суми, згідно з матеріалами Північного апеляційного госпсуду від 14 червня 2022 року, у березні й травні поточного року "Гарантований покупець" виплатив "Енергоатому" 938,6 млн грн.

Крім того, у травні 2022 року Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу "Гарантованого покупця" підтвердив рішення судів, які вирішили стягнути на користь "Енергоатома" 4 млрд грн заборгованості за електроенергію.