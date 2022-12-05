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Більшість поїздів курсує за графіком, – "Укрзалізниця"

укрзалізниця

"Укрзалізниця" повідомила, шо станов на 15:30 більшість поїздів курсує за графіком.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Затримуються через знеструмлення кількох ділянок такі рейси:

  • №712 Київ – Краматорськ (+1 год. 40 хв.);
  • №749 Київ – Ужгород (+36 хв.).

"Фортеці незламності на вокзалах готові прийняти та обігріти пасажирів у разі необхідності", – нашадали в "Укрзалізниці".

Раніше повідомлялося, що із затримками курсують такі потяги

  • №712 Київ-Краматорськ – 1 год.;
  • №111 Київ-Ізюм – 1 год. 33 хв.

Автор: 

потяг (1293) Укрзалізниця (4761)


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