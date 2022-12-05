Більшість поїздів курсує за графіком, – "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" повідомила, шо станов на 15:30 більшість поїздів курсує за графіком.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Затримуються через знеструмлення кількох ділянок такі рейси:

№712 Київ – Краматорськ (+1 год. 40 хв.);

№749 Київ – Ужгород (+36 хв.).

"Фортеці незламності на вокзалах готові прийняти та обігріти пасажирів у разі необхідності", – нашадали в "Укрзалізниці".

Раніше повідомлялося, що із затримками курсують такі потяги: