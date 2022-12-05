Більшість поїздів курсує за графіком, – "Укрзалізниця"
"Укрзалізниця" повідомила, шо станов на 15:30 більшість поїздів курсує за графіком.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Затримуються через знеструмлення кількох ділянок такі рейси:
- №712 Київ – Краматорськ (+1 год. 40 хв.);
- №749 Київ – Ужгород (+36 хв.).
"Фортеці незламності на вокзалах готові прийняти та обігріти пасажирів у разі необхідності", – нашадали в "Укрзалізниці".
Раніше повідомлялося, що із затримками курсують такі потяги:
- №712 Київ-Краматорськ – 1 год.;
- №111 Київ-Ізюм – 1 год. 33 хв.
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