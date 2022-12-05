Російські ракети влучили в енергетичні об’єкти у трьох областях, – Шмигаль

Під час масованої атаки у понеділок, 5 грудня, зафіксовано влучання російських ракет по об’єктам енергетичної інфраструктури у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Енергетична система країни функціонує та залишається цілісною. Були влучання в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. У деяких регіонах вимушено застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків атаки, аби повернути світло в кожну домівку", – написав Шмигаль.

Він зауважив, що черговий масований ракетний удар Росія завдала в річницю підписання Будапештського меморандуму.

"Демонструють світові, який із них "надійний" гарант безпеки. Тож покладаємося на Збройні Сили України та наших рятувальників", – додав прем’єр.

Як повідомлялося, внаслідок масованої російської ракетної атаки у понеділок без світла залишилася Сумська область, Житомир та ряд інших міст, у Одесі та Кривому Розі зафіксовано відключення централізованого водопостачання.