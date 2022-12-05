АРМА та "Укрзалізниця" отримали 1,5 мільярда від арештованих активів

Прокурори Офісу генерального прокурора забезпечили поповнення депозитних рахунків АРМА на 579,3 млн грн від реалізації арештованих товарно-матеріальних цінностей компаній – резидентів Росії та Білорусі. Так, "Укрзалізниця" отримала 1,3 млрд грн доходу від комерційного використання арештованих залізничних вагонів та контейнерів, які належали цим компаніям.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Як зазначається, майно було арештовано за клопотаннями прокурорів для відшкодування завданих державі збитків та можливої конфіскації майна в кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків.

У подальшому на підставі ухвал слідчих суддів арештоване майно передали в управління АРМА.

Раніше повідомлялося, що дефіцит вагонного парку в Україні відсутній, оскільки зараз понад 15 тис. російських та білоруських вагонів працюють на благо України.

Як повідомлялося, загальна кількість вагонів, заарештованих за ініціативою Бюро економічної безпеки, становить 17,8 тис., а орієнтовна вартість усіх активів, власниками яких є громадяни та компанії з Росії та Білорусі – понад 31 млрд грн.