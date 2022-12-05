Енергокомпанії повідомляють про екстрені відключення електроенергії у Києві та шести областях (оновлено)

У Київській, Дніпропетровській та Донецькі областях застосовуються екстрені відключення електроенергії, тому графіки відключень споживачів поки не діють.

Про це повідомляється на офіційному каналі енергохолдингу ДТЕК у Telegram.

"Через чергову масовану атаку Росії на об’єкти критичної інфраструктури наразі застосовані екстрені відключення. Графіки стабілізаційних відключень поки не діють. Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Ми повернемось до стабілізаційних графіків, щойно ситуація в енергосистемі стабілізується", – йдеться у повідомленні.

У компанії "ДТЕК Київські електромережі" згодом додали, що екстрені відключення електроенергії також застосовуються у столиці.

Згодом про аварійні відключення електроенергії внаслідок масованої ракетної атаки також повідомили оператори систем розподілу Полтавської, Запорізької та Закарпатської областей.

Зокрема, "Закарпатьобленерго" повідомило, що на території Закарпатської області з 17:10 понеділка задіяно усі 10 черг графіків аварійних відключень, а також 3-я черга погодинних відключень.

"Полтаваобенерго" повідомило, що в області запроваджено графіки аварійних відключень у повному обсязі.

"Запоріжжяобленерго" зазначає, що внаслідок обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури знеструмленою залишалася значна частина споживачів правобережної частини Дніпровського району обласного центру.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що під час масованої атаки у понеділок, 5 грудня, зафіксовано влучання російських ракет по об’єктам енергетичної інфраструктури у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Внаслідок масованої російської ракетної атаки у понеділок без світла залишилася Сумська область, Житомир та ряд інших міст, у Одесі та Кривому Розі зафіксовано відключення централізованого водопостачання.