Держпіприємство МВС витратить 50 мільйонів на обладнання для реєстру зброї

Державне підприємство "Інфотех" МВС 28 і 30 листопада за результатами тендерів уклало дві угоди, пов’язані зі створенням реєстру зброї, на загальну суму майже 50 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, фірма "Компас Інженіринг" за 47 млн грн модернізує резервний центр обробки даних в межах реалізації функціональної підсистеми "Єдиний реєстр зброї" єдиної інформаційної системи МВС.

Модернізація стосується мережевої інфраструктури включно із мережевим захистом, обчислювальної інфраструктури, систем електроживлення, кондиціонування, вентиляції та газовидалення.

Крім того, фірма "Сайфер Про" повинна поставити засоби криптографічного захисту інформації власної розробки для цієї підсистеми на 3 млн грн.

Тендери оголосили у листопаді зі строком постачання обладнання та надання послуг до кінця року.

У вересні заступник міністра внутрішніх справ Ігоря Бондаренко розповідав, що на той момент Єдиний реєстр зброї працював в тестовому режимі, а повноцінно може запрацювати у кінці жовтня.

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За його словами, "функціонал Реєстру передбачає створення електронного кабінету власника зброї, через який особа може подавати заявку на придбання та зберігання зброї, проводити актуалізацію даних та здійснювати інші обов’язкові процедури". Алгоритм із реєстрації зброї схожий із процесом реєстрації транспортного засобу та отримання водійського посвідчення.

На першому тендері з компанією "Компас Інженіринг" боролись "ЕсАй БІС" Світлани Самогулової, Тетяни Артеменко і Бориса Дона та "АйТі-Солюшнс" Сергія Багрія і Сергія Хачиньяна. Переможець отримав замовлення, знизивши цін всього на 0,5%.

Столична фірма "Сайфер Про" отримала підряд на другому тендері взагалі без конкуренції, бо на торги більше ніхто не прийшов. Запропонована нею ціна була лише на 67 гривень меншою від очікуваної вартості.

Цією фірмою володіють Олександр Боровіков, Андрій Охріменко, Сергій Бойко і Леонід Прокопович, а директором є Олексій Боровіков. Вона має один номер телефону +380444844617 із "Сайфер Лтд" Олександра Боровікова. Донедавна партнерами останнього по "Сайфер Лтд" були Юрій Ткаченко та фірма "Некрос", яка належить британській компанії "Бім Трейд Лтд" громадянина Росії Володимира Патокова.

Вже після вторгнення Росії в Україну "Некрос" росіянина вийшов зі складу засновників "Сайфер Лтд". При цьому з’явився він там після того, як звідти вийшов Юрій Арістов, який у 2019 році обрався нардепом від партії "Слуга народу".

Столичною фірмою "Компас Інженіринг" володіє ТОВ "Октава Капітал" ІТ-бізнесмена Олександра Кардакова (90%), Дмитра Рибальченка (6%) та Тетяни Андріанової (4%). Її директором є Віталій Роздобутько, а підписантом – Ірина Ромашка.