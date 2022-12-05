Контейнерні лінії можуть втратити до 70% прибутку до кінця року, – звіт

Ринок контейнерних перевезень пройшов пік і перебуває на спаді – відтак контейнерні перевізники можуть втратити до 70% прибутку в четвертому кварталі 2022 року.

Про це пише gCaptain, передають Порти України.

"За всіма ознаками, в останньому кварталі цього року перевізники, швидше за все, покажуть суттєво нижчі прибутки, деякі з них можуть втратити до 70% порівняно з показниками попереднього кварталу", – зазначається у свіжому звіті Alphaliner.

До кінця 2022 року лінії підійшли з дуже добрими фінансовими показниками. У 2023 році, як очікується, попит на перевезення буде невисоким, що в поєднанні з великим обсягом нового тоннажу, який буде зданий в експлуатацію, призведе до того, що чимало суден доведеться поставити на простій.

Протягом багатьох років контейнерні перевезення були найшвидшим сегментом морської галузі. Проте за підсумками 2022 року очікується зростання всього на 1,2%, і навіть ця цифра може виявитися надто оптимістичною.

"Очікується, що темпи зростання обсягу морських перевезень сповільняться через несприятливі макроекономічні фактори, інфляцію, яка знижує купівельну спроможність населення, а також обумовлені ковідними обмеженнями локдаунів та їх впливом на китайську економіку. Можлива також деяка нормалізація попиту в міру того, як споживачі знову витрачатимуть більше грошей на послуги", – зазначається в огляді Конференції Організації Об’єднаних Націй з торгівлі та розвитку (UNCTAD).

За даними Alphaliner, з початку пандемії у квітні 2020 року 10 найбільших контейнерних ліній у сумі заробили майже $260 млрд операційного прибутку.

Водночас, засновник американського Blue Alpha Capital Джон МакКаун прогнозує, що за підсумками 2022 року лінії отримають сумарний чистий прибуток в обсязі $223 млрд – на 50,6% вище за рекордний показник минулого року.

Ставки за довгостроковими контрактами почали різко знижуватись у листопаді на тлі падіння попиту, скорочення спотових ставок та економічної невпевненості. Згідно з останніми даними Xeneta Shipping Index, ставки на контейнерні перевезення скоротилися в середньому на 5,7%, при цьому тенденція зниження експортних та імпортних вантажопотоків спостерігається на всіх основних глобальних трейдах.

Водночас, аналітики S&P Global Market Intelligence прогнозують, що за відсутності заторів та в умовах економічного спаду ставки у 2023 році можуть повернутися на допандемійний рівень. Однак обмежене зростання пропозиції флоту через збільшення обсягів списання та зниження швидкості суден на сервісах через посилення вимог IMO може сприяти відновленню ринку починаючи з 2024 року.