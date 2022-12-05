"Укренерго" про наслідки ракетної атаки: Дефіцит в енергосистемі зросте, відключень побільшає

Внаслідок масованої ракетної атаки у понеділок, 5 грудня, постраждала низка електростанцій, в умовах низької температури повітря це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі, що призведе до повернення аварійних відключень.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми країни НЕК "Укренерго".

"Через наслідки обстрілів частина електростанцій не зможе певний час працювати на повну потужність. У поєднанні з посиленням морозів в найближчу добу це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень", – йдеться у наголосили.

В "Укренерго" додали, що першочергово електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні.

В компанії зауважили, що наразі ситуація у енергетиці складна, але контрольована, – енергосистема України зберегла свою цілісність і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи.

"Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" разом з колегами з обленерго та компаніями-виробниками електроенергії розпочали аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах Одеської та інших областей. Диспетчери та інженери "Укренерго" працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами. Там, де це можливо, вже здійснюється підключення споживачів", – зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, відбулась восьма масована ракетна атака Росії на українські енергетичні об’єкти. За даними Повітряних Сил ЗСУ збито понад 60 ракет із більш ніж 70 випущених окупантами.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, зафіксовано влучання російських ракет по об’єктам енергетичної інфраструктури у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Внаслідок масованої російської ракетної атаки у понеділок без світла залишилася Сумська область, Житомир та ряд інших міст, у Одесі та Кривому Розі зафіксовано відключення централізованого водопостачання.