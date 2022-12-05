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Новини
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"Укренерго" про наслідки ракетної атаки: Дефіцит в енергосистемі зросте, відключень побільшає

свет

Внаслідок масованої ракетної атаки у понеділок, 5 грудня, постраждала низка електростанцій, в умовах низької температури повітря це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі, що призведе до повернення аварійних відключень.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми країни НЕК "Укренерго".

"Через наслідки обстрілів частина електростанцій не зможе певний час працювати на повну потужність. У поєднанні з посиленням морозів в найближчу добу це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень", – йдеться у наголосили.

В "Укренерго" додали, що першочергово електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні.

В компанії зауважили, що наразі ситуація у енергетиці складна, але контрольована, – енергосистема України зберегла свою цілісність і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи.

"Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" разом з колегами з обленерго та компаніями-виробниками електроенергії розпочали аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах Одеської та інших областей. Диспетчери та інженери "Укренерго" працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами. Там, де це можливо, вже здійснюється підключення споживачів", – зазначається у повідомленні.

Читайте також: ДТЕК повідомив про екстрені відключення електроенергії у Києві та трьох областях (оновлено)

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, відбулась восьма масована ракетна атака Росії на українські енергетичні об’єкти. За даними Повітряних Сил ЗСУ збито понад 60 ракет із більш ніж 70 випущених окупантами.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, зафіксовано влучання російських ракет по об’єктам енергетичної інфраструктури у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Внаслідок масованої російської ракетної атаки у понеділок без світла залишилася Сумська область, Житомир та ряд інших міст, у Одесі та Кривому Розі зафіксовано відключення централізованого водопостачання.

Автор: 

росія (14183) електроенергія (4235) ДТЕК (1359) Укренерго (1994)


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а куда попали? в осветительный столб? тайна, которую кацапы и так знают? а что восстановили за два месяца? гниды гнилые
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06.12.2022 01:04 Відповісти
"Для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень" - так запустили ж второй блок ХАЭС! Какой еще "баланс", если производства стало на 1 МВт больше?!
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06.12.2022 02:10 Відповісти
Один блок АЕС може видавати біля 1000МВт або 1ГВт.
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06.12.2022 22:59 Відповісти
Дива якісь відбуваються. Нікуди не попали, але дефіцит зростає. Підключили ще один енергоблок, але дефіцит все одно зростає. Не покриваємо витрати придністровських гнід, яким холодно і які повключали електрообігрівачі, чи що?
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06.12.2022 10:35 Відповісти
Куди ж могли попасти ті декілька незбитих ракет? Зважаючи на їхню точність, хіба що десь у поле поза об'єктом. Але ж ракетного удару давно чекали і оголосили про новий блекаут напередодні, всі прибутки від реалізації уже розписали по карманах, однак ЗСУ майже все збили, от запара.
То ж куди саме попали не скажуть, але електрики все одно не матимите. Терпіть, якщо не хочете здаватись рашисту.
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06.12.2022 23:06 Відповісти
Легла либо захвачена, как например Азовсталь, большая часть если не почти вся промышленность тяжёлая на востоке, а она потребляла очень много, особенно цветная металлургия, уехало заграницу миллионы людей, не пользуются электричеством, и при том что Украина всегда была экспортёром электроэнергии, даже во времена когда это всё работало, теперь ей не хватает... чего? То говорили не хватает мощностей по передаче, трансформаторов, теперь, что генерирующих мощностей....
Не называют никаких конкретных цифр, конкретных мест, куда попали ракеты, которые тем более почти все вроде сбиваем. Ну, военная тайна, но надо понимать последствия такой тайны, люди нервничают, так объясните нормально им, доступно, покажите видео разрушений, документы, пригласите технических экспертов в помощь Президенту, чтобы он вместе с ними выступил, и успокоил народ.
А тайна, ну неужели агрессор настолько туп что незнает куда стреляет?
Тайна эта вредит обществу сегодня больше, чем конкретно бы всё сказали, и люди уверен с пониманием бы отнеслись, а так ропот усиливается, это не на пользу обороноспособности страны.
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06.12.2022 14:42 Відповісти

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