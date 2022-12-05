"Укренерго" про наслідки ракетної атаки: Дефіцит в енергосистемі зросте, відключень побільшає
Внаслідок масованої ракетної атаки у понеділок, 5 грудня, постраждала низка електростанцій, в умовах низької температури повітря це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі, що призведе до повернення аварійних відключень.
Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми країни НЕК "Укренерго".
"Через наслідки обстрілів частина електростанцій не зможе певний час працювати на повну потужність. У поєднанні з посиленням морозів в найближчу добу це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень", – йдеться у наголосили.
В "Укренерго" додали, що першочергово електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні.
В компанії зауважили, що наразі ситуація у енергетиці складна, але контрольована, – енергосистема України зберегла свою цілісність і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи.
"Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" разом з колегами з обленерго та компаніями-виробниками електроенергії розпочали аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах Одеської та інших областей. Диспетчери та інженери "Укренерго" працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами. Там, де це можливо, вже здійснюється підключення споживачів", – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, відбулась восьма масована ракетна атака Росії на українські енергетичні об’єкти. За даними Повітряних Сил ЗСУ збито понад 60 ракет із більш ніж 70 випущених окупантами.
За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, зафіксовано влучання російських ракет по об’єктам енергетичної інфраструктури у Київській, Вінницькій та Одеській областях.
Внаслідок масованої російської ракетної атаки у понеділок без світла залишилася Сумська область, Житомир та ряд інших міст, у Одесі та Кривому Розі зафіксовано відключення централізованого водопостачання.
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То ж куди саме попали не скажуть, але електрики все одно не матимите. Терпіть, якщо не хочете здаватись рашисту.
Не называют никаких конкретных цифр, конкретных мест, куда попали ракеты, которые тем более почти все вроде сбиваем. Ну, военная тайна, но надо понимать последствия такой тайны, люди нервничают, так объясните нормально им, доступно, покажите видео разрушений, документы, пригласите технических экспертов в помощь Президенту, чтобы он вместе с ними выступил, и успокоил народ.
А тайна, ну неужели агрессор настолько туп что незнает куда стреляет?
Тайна эта вредит обществу сегодня больше, чем конкретно бы всё сказали, и люди уверен с пониманием бы отнеслись, а так ропот усиливается, это не на пользу обороноспособности страны.