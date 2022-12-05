У Києві обмежено споживання електроенергії, але тотальних відключень не буде, – YASNO

Споживання електроенергії в Києві через чергову російську ракетну атаку обмежено на 575 МВт, проте тотальні відключення не передбачаються.

Про це повідомив голова постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко.

"У Києві зараз екстрені відключення через атаки. Споживання обмежене на 575 МВт, але про тотальне відключення не йдеться. Більшість міста – зі світлом. Щойно ситуація в енергосистемі повністю стабілізується, ми повернемося до графіків відключень", – написав Коваленко.

Він також пообіцяв подати більш детальну інформацію дещо пізніше.

Коваленко додав, що "є прильоти у трьох областях".

"Але де саме і як серйозно, поки не говоритимемо. Енергетики вже працюють над відновленням", – зазначив Коваленко.

Як повідомлялося, внаслідок масованої ракетної атаки у понеділок, 5 грудня, постраждала низка електростанцій, в умовах низької температури повітря це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі, що призведе до повернення аварійних відключень.