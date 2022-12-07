В "Укренерго" повідомили, коли Україна зможе повернутися до планових відключень світла

Якщо не буде нових обстрілів, Україна зможе повернутися до планових графіків вимкнення електроенергії вже цього тижня.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Укрінформ.

"Це буде можливим, коли дефіцит потужності в енергосистемі буде знижений до такого рівня, коли можна буде кожні 4 години відключати одну з трьох груп споживачів", – сказав він.

За його словами, всі споживачі в кожній області поділені обленерго та військово-цивільними адміністраціями на три черги. І ці три черги поперемінно відключаються від енергопостачання для того, щоб це відбувалось в плановому режимі.

Кудрицький наголосив, що енергетики зараз "досить близькі" до того, щоб привести дефіцит потужності до таких параметрів, коли Україна знову зможе повернутися до планових графіків.

"Думаю, що нам ще 2-3 дні буде на це потрібно. Якщо не буде нових обстрілів, то думаю, що на цьому тижні ми маємо вийти на планові графіки", – резюмував глава "Укренерго".

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, відбулась восьма масована ракетна атака Росії на українські енергетичні об’єкти. За даними Повітряних Сил ЗСУ збито понад 60 ракет із більш ніж 70 випущених окупантами.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, зафіксовано влучання російських ракет по об’єктам енергетичної інфраструктури у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Внаслідок масованої російської ракетної атаки у понеділок без світла залишилася Сумська область, Житомир та ряд інших міст, Одеса та Кривий Ріг залишилися без централізованого водопостачання та опалення.