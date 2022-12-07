Компанію Трампа визнали винною у шахрайстві з податками

Суд у Нью-Йорку визнав компанію Trump Organization, яка належить сім’ї експрезидента США Дональда Трампа, винною у шахрайстві з податками. Під час процесу ні Трамп, ні його родичі не були звинуваченими, проте ця фірма управляє їхньою нерухомістю, зокрема готелями, гольф-клубами та іншими об’єктами по всьому світу.

Як повідомляє ВВС, після дводенних роздумів присяжні заявили, що Trump Organization винна у всіх 17 звинуваченнях, які висунули їй прокурори.

Суд встановив, що співробітники компанії Трампа упродовж понад 10 років не декларували деякі доходи, внаслідок чого недоплатили значну кількість податків.



Головним обвинуваченим у справі став колишній фінансовий директор Trump Organization Алан Вайсельберг, який визнав себе винним та дав свідчення проти фірми.



75-річний Вайсельберг пішов на угоду зі слідством, за умовами якої він проведе у в'язниці не більше 5 місяців. Він також має повернути понад $1,7 млн незадекларованих доходів.



У вироку, зокрема, сказано, що Вайсельберг отримував від компанії незадекларовані дорогі автомобілі, меблі та гроші для відпустки. Фірма також оплачувала навчання його онука у приватній школі.

"Протягом 13 років Trump Corporation та Trump Payroll Corporation (фірма, яка відповідала за виплату зарплати в Trump Corporation) безкарно реалізовували схему, завдяки якій високопоставлені менеджери отримували щедрі додаткові пільги та виплати, які навмисно ховалися від податкових органів", – зазначив прокурор Манхеттена Елвін Браг.



Вирок у справі буде винесений 13 січня, проте очікується, що компанія Трампа буде оштрафована на $1,6 млн.



Після того, як Trump Corporation визнали винною у податковому шахрайстві, їй також, можливо, стане набагато складніше отримувати кредити та забезпечувати інше фінансування.



Сам Дональд Трамп заявив, що цей суд мав політичні причини і назвав його "полюванням на відьом". Як Браг, так і його попередник на посаді прокурора Манхеттена, належать до Демократичної партії – тоді як Трамп має намір знову балотуватися на пост президента від республіканців.

Адвокати Трампа заявили, що оскаржать рішення суду.



Генеральна прокуратура Нью-Йорка також розслідує іншу справу проти Трампа та трьох його дітей – за підозрою у шахрайстві. У прокуратурі вважають, що в період з 2011 по 2021 рік Trump Organization незаконно завищувала вартість майна, що їй належить, збільшивши таким чином свій капітал на мільярди доларів з метою незаконного збагачення та "обману системи".



За це генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс вимагає заборонити Трампу та його дітям обіймати посади відповідальних працівників або директорів у будь-яких компаніях Нью-Йорка. Trump Organization заперечує будь-які порушення закону.