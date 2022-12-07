Централізоване водопостачання у Херсоні відновили на 80%, – ОВА

У Херсоні централізоване водопостачання відновили на 80%, водночас для відновлення світла в області працюють 32 бригади.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.

"У Херсоні централізоване водопостачання відновлено на 80%, процес підключення абонентів триває", –наголосив він.

Також очільник області зазначив, що фахівці відновили роботу 7 базових станцій у Херсоні. Загалом оператори мобільного зв’язку відновили роботу 93 базових та 3 пересувних станцій на звільненій Херсонщині.

Для відновлення світла на Херсонщині працює 32 бригади – це 162 робітники та 61 одиниця техніки. Електропостачання відновили для частини споживачів у Херсоні та Чорнобаївці.

У Великій Олександрівці, Високопіллі, Новодмитрівці та Малій Олександрівці продовжують поетапно відновлювати розподіл природного газу, виконувати ремонт пошкоджених ділянок мереж по населених пунктах.

Крім того, тривають роботи з розчищення доріг на Херсонщині. Нині фахівцям вдалося розчистити 293,9 кілометра доріг місцевого значення.

Вибухотехніки Нацполіції обстежили 25 гектарів територій, вилучили 67 вибухонебезпечних предметів, знищили – 28. Піротехніки ДСНС обстежили 6 гектарів територій, вилучили та знешкодили – 254 вибухонебезпечних предмети.

Як повідомлялося, у Херсоні затримали екскерівника філії банку РФ, який вводив у місті "рубльову зону"