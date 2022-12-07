Ціни на газ у Європі перевищили $1500 за тисячу кубометрів

Газові ф’ючерси з постачанням у січні в Європі 7 грудня торгуються на рівні трохи вище за $1 500 за тисячу кубометрів.

Про цесвідчать дані біржі ICE, передає галузеве видання enkorr.

Січневі ф'ючерси за індексом TTF (найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах), відкрили торги на позначці $1489 (-1%). Станом на 9:33 за київським часом ціна на газ у Європі становить $1514,5 (+0,7%). Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торгового дня – $1 503,6 за тисячу кубометрів.

Вартість найближчих ф'ючерсів на ICE 1 грудня вперше з 13 жовтня перевищила позначку $1700 доларів. Ціни в Європі зросли на тлі холодів і невисокої вітрогенерації.