Ціни на газ у Європі перевищили $1500 за тисячу кубометрів
Газові ф’ючерси з постачанням у січні в Європі 7 грудня торгуються на рівні трохи вище за $1 500 за тисячу кубометрів.
Про цесвідчать дані біржі ICE, передає галузеве видання enkorr.
Січневі ф'ючерси за індексом TTF (найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах), відкрили торги на позначці $1489 (-1%). Станом на 9:33 за київським часом ціна на газ у Європі становить $1514,5 (+0,7%). Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торгового дня – $1 503,6 за тисячу кубометрів.
Вартість найближчих ф'ючерсів на ICE 1 грудня вперше з 13 жовтня перевищила позначку $1700 доларів. Ціни в Європі зросли на тлі холодів і невисокої вітрогенерації.
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