БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
197 0

В оборонному бюджеті США затвердили додаткові $800 мільйонів для України

пентагон

Законодавці США погодилися надати Україні щонайменше $800 млн додаткової допомоги у сфері безпеки наступного року.

Про це повідомляє Reuters.

Закон про повноваження в галузі національної оборони на 2023 фінансовий рік, або NDAA, дозволяє додаткові видатки на Ініціативу сприяння безпеці в Україні, що будуть на $500 млн більшим, ніж просив президент Джо Байден на початку цього року.

Компромісний варіант NDAA, обов'язкового для проходження законопроєкту, що визначає політику Пентагону, став результатом багатомісячних перемовин між республіканцями та демократами в Сенаті та Палаті представників.

Загалом законопроект передбачає виділення на оборону на 45 млрд більше, ніж просив Байден, оскільки учасники переговорів у Конгресі намагалися врахувати наслідки глобальної інфляції та надати додаткову безпекову допомогу Україні.

Як повідомлялося, Європа вперше з початку війни обігнала США у зобов’язаннях щодо допомоги Україні.

Автор: 

допомога (1533) США (4870)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 