Австралія приєдналася до обмеження цін на російську нафту

Австралія приєдналася до рішення G7 про обмеження цін на російську нафту. Так, 2 грудня 2022 року країни "Великої сімки" та Австралія погодилися на максимальну ціну в $60 за барель морської сирої нафти російського походження.

Про це йдеться в повідомленні уряду Австралії.

Обмеження ціни призначене для підтримки надійних поставок нафти на світовий ринок, одночасно зменшуючи доходи, які Росія отримує від нафти. Це є частиною комплексного набору заходів, запроваджених Австралією, щоб накласти на Росію санкції за її незаконне вторгнення в Україну.

Австралія вже заборонила імпорт, купівлю або транспортування російської нафти, газу, продуктів переробки нафти та вугілля з 25 квітня 2022 року.

Міністр закордонних справ Австралії видав загальний дозвіл, що дозволяє надання фінансової допомоги та фінансових послуг, якщо вони допомагають або надаються у зв’язку з імпортом, купівлею чи транспортуванням російської нафти, якщо її закуповували на рівні або нижче граничної ціни ($60 за барель).

"Із метою визначення того, чи дозволено надання відповідних послуг дозволом, датою для визначення того, чи ціна за барель російської нафти є або була нижчою від граничної ціни, є дата останньої захищеної транзакції. Захищені операції – це будь-які операції з продажу російської нафти до моменту, коли російська нафта вперше пройде митний контроль іншої країни Росії", – зазначається в повідомленні.

Дозвіл стосується лише надання відповідних послуг, пов’язаних з російською нафтою за граничною ціною або нижче. Він не дозволяє імпорт, купівлю або транспортування російської нафти, які є предметом окремих заборон у Регламенті.

У лютому 2023 року спільно з країнами G7 Австралія планує запровадити додаткові обмеження цін на нафтопродукти.

Як повідомлялося, 5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про встановлення обмеження цін на російську нафту на рівні $60 за барель. Також до обмеження ціни на російську нафту приєдналися країни "Великої сімки".

Після цього прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не визнаватиме запроваджену західними країнами "стелю" цін на російську нафту та готує заходи у відповідь.