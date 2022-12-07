"Роснєфть" відзвітувала про зменшення прибутку попри зростання цін на нафту

Чистий прибуток найбільшої нафтової компанії РФ – "Роснєфть" – за дев’ять місяців 2022 року знизився на 15% – до 591 млрд руб.

При цьому виторг компанії за звітний період зріс на 15,7% – до 7,2 трлн руб., а показник EBITDA – на 21,8% у річному вираженні, досягнувши рекордних за дев'ять місяців 2,01 трлн рублів, пише "Коммерсант" із посиланням на звітність компанії.

Зауважимо, що за даними російського Мінфіну ціни на нафту місцевої марки Urals цьогоріч значно зросли – середня ціна бареля Urals у січні-листопаді 2022 року склала $78,32, тоді як у 2021 році вона становила $69 за барель.

"Роснєфть" вказує, що у третьому кварталі частка азіатського напряму у структурі реалізації нафти у країнах далекого зарубіжжя досягла рекордних 77%.

Компанія стверджує, що постачання нафти в азіатському напрямку зросло майже на третину і "повністю компенсувало зниження поставок на адресу європейських покупців".

При цьому "Роснєфть" поскаржилася, що на її прибуток негативно вплинуло запровадження зовнішнього управління на її підприємствах у Німеччині, внаслідок чого зафіксовано збиток у розмірі 56 млрд руб.

"Роснєфть" також звітує про збільшення продажів нафтопродуктів у Росії на 6,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 31,1 млн т. Обсяг реалізації нафти за дев'ять місяців зріс на 3,3% рік до року – до 86, 9 млн тонн, у країнах далекого зарубіжжя її було реалізовано на 4,8% більше, ніж роком раніше, – 77,3 млн тонн. Видобуток вуглеводнів "Роснефти" збільшився на 2,2% – до 4,97 млн барелів нафтового еквівалента на добу.

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Як повідомлялося, 5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про встановлення обмеження цін на російську нафту на рівні $60 за барель. Також до обмеження ціни на російську нафту приєдналися країни "Великої сімки".

Після цього прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не визнаватиме запроваджену західними країнами "стелю" цін на російську нафту та готує заходи у відповідь.