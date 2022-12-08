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Новини
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Путін може володіти офшором, куди вивели понад $1 мільярд, – розслідування

путін

Президент РФ Владімір Путін з високою ймовірністю міг отримати через підставну особу $1,12 млрд від перепродажу газової компанії "Ямал СПГ", вивести їх у панамський офшор і купити на частину цих грошей яхту.

Про це йдеться у розслідуванні центру "Досьє", передає Радіо Свобода.

Зазначається, що на початку нульових однокурсник Путіна Віктор Харін зробив ще одного друга президента Росії, Петра Колбіна, номінальним власником компанії "Разноекспорт". У 2003 році компанія придбала фірму "ЯмалІнвест", яка займалася поставками обладнання для "Газпрому".

Пізніше Колбін став одним із трьох акціонерів компанії "Ямал СПГ" – великого підприємства з видобутку та переробки зрідженого природного газу, будівництво якого курував особисто Путін.

Колбіну, як зазначає "Досьє", належало 25,1% акцій "Ямал СПГ". Двома іншими акціонерами були компанія "Новатек", що належить мільярдеру Леоніду Міхельсону (вона володіла 51% акцій), і близький до Путіна мільярдер Геннадій Тимченко, який також із дитинства дружив із Колбіним (у його руках було 23,9% цінних паперів).

У 2011 році частки Колбіна і Тимченка були викуплені, при цьому гроші з цього продажу – $1,12 млрд – дісталися панамському офшору Колбіна Mischositos Investment S.A.

Розслідувачі центру "Досьє" вважають, що бенефіціаром панамської компанії, з високою ймовірністю, є сам президент Росії. Саме Mischositos Investment S.A оплачувала будівництво 82-метрової яхти Graceful вартістю близько $100 млн, маршрут якої неодноразово збігався з поїздками Путіна у 2018 році. Також цю яхту часто бачили на околицях Сочі, де розташовується резиденція президента РФ, і біля його ймовірного палацу на мисі Ідокопас.

Зазначається, що офіційний власник яхти – компанія "Аргумент", співзасновниками якої є голова управління справами президента Росії Олександр Колпаков і начальник військової частини 1473 Федеральної служби охорони РФ Олег Кузнєцов. В одному з розслідувань російського опозиціонера Олексія Навального йшлося про те, що дружини Колпакова і Кузнєцова володіли фірмою, яка займалася будівництвом "палацу Путіна" в Геленджику.

Автор: 

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І шо?
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08.12.2022 10:22 Відповісти
Яке воно нищеброд - якихось 1 млрд.
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08.12.2022 10:30 Відповісти
у путіна підставні особи вся московія...та ще купа продажних політиків на заході, на кшталт шрьодерів, макронів, оландів, меркельш, берлусконів, кнайселів та нігамерів....
навіть деколи Папа Римський (свідомо або не свідомо, на що я надіюсь) виступає в ролі "панять і прастіть" вбивць та терористів....
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08.12.2022 10:46 Відповісти
І навіщо нам ця інформація? У нас своїх "президентів" вистачає.
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08.12.2022 11:03 Відповісти
Або виправте на 1 трильон або приберіть цю статтю і не смішіть публіку. Не барьська це справа кожен замучений ярд контролювати.
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08.12.2022 12:07 Відповісти
Карлик потому такой и наглый что госдеп не чешется изымать его бабки.
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08.12.2022 12:47 Відповісти
Навіщо забирати зараз, ці гроші в їх валюті в їх банках під їх контролем, а конфіскуют коли вже ця особа не буде мати ніякого впливу, без будь яких наслідків для Держдепу.
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08.12.2022 15:30 Відповісти

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