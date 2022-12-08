Путін може володіти офшором, куди вивели понад $1 мільярд, – розслідування

Президент РФ Владімір Путін з високою ймовірністю міг отримати через підставну особу $1,12 млрд від перепродажу газової компанії "Ямал СПГ", вивести їх у панамський офшор і купити на частину цих грошей яхту.

Про це йдеться у розслідуванні центру "Досьє", передає Радіо Свобода.

Зазначається, що на початку нульових однокурсник Путіна Віктор Харін зробив ще одного друга президента Росії, Петра Колбіна, номінальним власником компанії "Разноекспорт". У 2003 році компанія придбала фірму "ЯмалІнвест", яка займалася поставками обладнання для "Газпрому".

Пізніше Колбін став одним із трьох акціонерів компанії "Ямал СПГ" – великого підприємства з видобутку та переробки зрідженого природного газу, будівництво якого курував особисто Путін.

Колбіну, як зазначає "Досьє", належало 25,1% акцій "Ямал СПГ". Двома іншими акціонерами були компанія "Новатек", що належить мільярдеру Леоніду Міхельсону (вона володіла 51% акцій), і близький до Путіна мільярдер Геннадій Тимченко, який також із дитинства дружив із Колбіним (у його руках було 23,9% цінних паперів).

У 2011 році частки Колбіна і Тимченка були викуплені, при цьому гроші з цього продажу – $1,12 млрд – дісталися панамському офшору Колбіна Mischositos Investment S.A.

Розслідувачі центру "Досьє" вважають, що бенефіціаром панамської компанії, з високою ймовірністю, є сам президент Росії. Саме Mischositos Investment S.A оплачувала будівництво 82-метрової яхти Graceful вартістю близько $100 млн, маршрут якої неодноразово збігався з поїздками Путіна у 2018 році. Також цю яхту часто бачили на околицях Сочі, де розташовується резиденція президента РФ, і біля його ймовірного палацу на мисі Ідокопас.

Зазначається, що офіційний власник яхти – компанія "Аргумент", співзасновниками якої є голова управління справами президента Росії Олександр Колпаков і начальник військової частини 1473 Федеральної служби охорони РФ Олег Кузнєцов. В одному з розслідувань російського опозиціонера Олексія Навального йшлося про те, що дружини Колпакова і Кузнєцова володіли фірмою, яка займалася будівництвом "палацу Путіна" в Геленджику.