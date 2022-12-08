В енергосистемі залишається значний дефіцит потужності, ситуацію ускладнюють погодні умови, – "Укренерго"

Станом на 11:00 8 грудня через пошкодження під час ракетних ударів електростанцій та високовольтної мережі, в системі зберігається значний дефіцит електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що для обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Вже зранку в кількох областях перевищено ліміти споживання і застосовано режим аварійних відключень.

Водночас ситуацію ускладнюють погодні умови: в багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють обледеніння проводів та їх пошкодження.

Наразі найскладніша ситуація зберігається в східному регіоні, адже ввечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів.

"Там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж. Після отримання допуску від військових будуть розпочаті ремонтні роботи", – йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" наголосили, що цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи в Київській та Одеській областях. В Одесі триває процес заживлення побутових споживачів за резервними схемами.

Як раніше повідомив президент Володимир Зеленський, відновлення 100% енергосистеми, якою вона була до російського терору, наразі неможливо. Тому у більшості міст зберігаються графіки відключень.