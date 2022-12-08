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Новини
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В енергосистемі залишається значний дефіцит потужності, ситуацію ускладнюють погодні умови, – "Укренерго"

енергетика,електроенергія,енергосектор

Станом на 11:00 8 грудня через пошкодження під час ракетних ударів електростанцій та високовольтної мережі, в системі зберігається значний дефіцит електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що для обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Вже зранку в кількох областях перевищено ліміти споживання і застосовано режим аварійних відключень.

Водночас ситуацію ускладнюють погодні умови: в багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють обледеніння проводів та їх пошкодження.

Наразі найскладніша ситуація зберігається в східному регіоні, адже ввечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів.

"Там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж. Після отримання допуску від військових будуть розпочаті ремонтні роботи", – йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" наголосили, що цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи в Київській та Одеській областях. В Одесі триває процес заживлення побутових споживачів за резервними схемами.

Як раніше повідомив президент Володимир Зеленський, відновлення 100% енергосистеми, якою вона була до російського терору, наразі неможливо. Тому у більшості міст зберігаються графіки відключень.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995)


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Потеплело на 10 градусов - и опа! "перевищено ліміти споживання"!

Что интересно летом придумают? От засухи будут пересыхать провода?
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08.12.2022 14:31 Відповісти
что восстановили ? сидите сложив ручки как 24.02.Чего министр энергетики молчит? ваши сказки как у ляшка и шмыгаля в несуществующий ковид
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08.12.2022 15:27 Відповісти

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