Угорщина блокує новий пакет санкцій ЄС проти Росії, – FT

Угорщина на зустрічі постійних представників країн ЄС висловила незгоду з запланованим новим пакетом антиросійських санкцій.

Про це повідомляє у четвер Financial Times з посиланням на джерела, передає Інтерфакс-Україна.



"На вчорашній зустрічі постпредів ЄС Угорщина, яка у вівторок наклала вето на пакет допомоги Україні на 18 млрд євро, виступила і проти нового пакету санкцій проти Росії", – пише видання.



Рішення про такі санкції у ЄС приймаються одноголосно, тому будь-яка країна може блокувати подібні ініціативи. Газета не уточнює, що саме в новому пакеті обмежувальних заходів не влаштовує Будапешт.



Крім того, за даними видання, угорська сторона виступила проти "пропозиції подвоїти фонд ЄС для надання озброєння Україні та іншим країнам".



За словами низки європейських дипломатів, такі дії Угорщини "стають досить передбачуваними". На їхню думку, Будапешт може й надалі блокувати багато ключових рішень ЄС, які вимагатимуть одноголосного схвалення.

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Напередодні Єврокомісія презентувала пропозиції до дев'ятого пакету санкцій проти РФ у відповідь на її агресію в Україні. Зокрема, до санкційного списку пропонують додати близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени Держдуми і Ради Федерації, міністри, губернатори й політики.

Також Єврокомісія пропонує санкції проти ще трьох російських банків – включно з повною забороною транзакцій Російського банку розвитку регіонів. Крім того, пропонують додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення. На додачу Єврокомісія пропонує додаткові обмеження проти енергетичного й гірничо-видобувного сектору, включно з забороною інвестицій у нові видобувні потужності у Росії.