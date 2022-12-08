Суд арештував бізнес-партнера Кауфмана із заставою у 124 мільйони

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід для одеського бізнесмена Алекса Боруховича (раніше його звали Олександр Грановський) у вигляді тримання під вартою із альтернативною заставою у 124 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"За даними слідства, злочинна організація, керівниками якої були Борухович та його бізнес-партнер Борис Кауфман, мала на все свої тарифи і щомісяця збирали мільйони гривень. Фактично вони створили "єдине вікно" для місцевих підприємців та забудовників і контролювали та впливали на рішення депутатів та чиновників міськради", – йдеться у повідомленні.

Прокурор також говорив, що злочинна організація Кауфмана-Боруховича контролювала та погоджувала видатки міського бюджету, одержувала хабарі та квадратні метри від забудовників за відведення земельних ділянок, а також отримувала 10% "відкату" від підприємців, що хотіли надавати товари, роботи чи послуги міськраді.

НАБУ та САП стверджують, що учасники злочинної організації займались регулярним підкупом чиновників Одеської міськради.

Зокрема, з листопада 2021 по серпень 2022 заступник мера Одеси та керівник апарату міськради Олег Бриндак отримав майже 2,5 млн грн, перший заступник Труханова Михайло Кучук з березня по липень 2022 року передали 900 тисяч грн, а заступниці мера Одеси Світлані Бедрезі нібито передали 300 тисяч грн.

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Напередодні ВАКС обрав для бізнесмена Бориса Кауфмана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 129 млн грн.

Як повідомлялося, 5 грудня 2022 року НАБУ і САП затримали бізнесменів Кауфмана і Грановського в Одесі, наступного дня їм повідомили про підозру за ч. 1. ст. 255 (Створення, керівництво злочинною організацією) та ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Слідство встановило, що восени 2021 року після викриття детективами НАБУ та прокурорами САП злочинної організації, що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси, на її місті з’явилася нова. За даними слідства, ця злочинна організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом.

Задля безперебійності реалізації поставлених цілей організатори злочинної організації, тобто Кауфман і Грановський, налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, про що свідчать докази.