Турецький власник флоту плавучих ТЕС пропонує постачати електроенергію Україні через Румунію і Молдову
Турецька компанія Karpowership заявила про можливість постачати електроенергію в Україну через Молдову та Румунію.
Про це в інтервʼю агентству "Анадолу" повідомила топменеджерка компанії Зейнеп Харезі, передає Forbes. Раніше йшлося про те, щоб силові кораблі розмістити біля Одеси.
Вона зазначила, що наразі ведуться переговори з компаніями, щоб знайти правильне рішення.
"Між Румунією, Молдовою та Україною є лінії електропередач. Ми можемо розгорнути кораблі до Румунії та Молдови, постачати електроенергію лініями електропередач в Україну", – пояснила Харезі.
Йдеться про потужність приблизно 300-400 МВт. "Силові кораблі можуть почати працювати протягом одного місяця після узгодження технічних, комерційних і безпекових деталей", – сказала вона.
Як повідомлялося, турецька компанія Karpowership, яка володіє найбільшим у світі флотом енергетичних барж, веде переговори про розміщення трьох із них в Одесі. У компанії припустили, що для угоди може знадобитися підтримка ООН.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль