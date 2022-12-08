Турецький власник флоту плавучих ТЕС пропонує постачати електроенергію Україні через Румунію і Молдову

Турецька компанія Karpowership заявила про можливість постачати електроенергію в Україну через Молдову та Румунію.

Про це в інтервʼю агентству "Анадолу" повідомила топменеджерка компанії Зейнеп Харезі, передає Forbes. Раніше йшлося про те, щоб силові кораблі розмістити біля Одеси.

Вона зазначила, що наразі ведуться переговори з компаніями, щоб знайти правильне рішення.

"Між Румунією, Молдовою та Україною є лінії електропередач. Ми можемо розгорнути кораблі до Румунії та Молдови, постачати електроенергію лініями електропередач в Україну", – пояснила Харезі.

Йдеться про потужність приблизно 300-400 МВт. "Силові кораблі можуть почати працювати протягом одного місяця після узгодження технічних, комерційних і безпекових деталей", – сказала вона.

Як повідомлялося, турецька компанія Karpowership, яка володіє найбільшим у світі флотом енергетичних барж, веде переговори про розміщення трьох із них в Одесі. У компанії припустили, що для угоди може знадобитися підтримка ООН.