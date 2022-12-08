Доходи обласних бюджетів зменшилися з початку року на 16%

За підсумками січня-жовтня 2022 року доходи до бюджетів областей у середньому впали на 16%у порівнянні аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Проаналізували по даним Openbudget надходження до бюджетів областей за перші 10 місяців року. В середньому доходи впали на 16% порівняно з січнем-жовтнем 2021", – наголосив він.

За його словами, найбільше втратили доходів такі області як: Херсонська (-52%), Запорізька (-33,3%), Дніпропетровська (-23,3%), Чернігівська (-21,7%) та Закарпатська (-20,8%).

При цьому збільшилися надходження до бюджетів лише на Львівщині (+9%) та Миколаївщині (+4%).

"Щодо Миколаївської області, то тут очевидно, що відрахування внесків у бюджет з військових зарплат", – зауважив Железняк.

Як повідомлялося, залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та установ перевищили 140 млрд грн.