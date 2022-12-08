Кабмін розподілив 4,7 мільярда на проєкти відновлення інфраструктури у десяти областях

Кабінет міністрів розподілив субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів у межах "Програми з відновлення України" відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Відповідне розпорядження ухвалено на засіданні уряду 6 грудня, повідомляє пресслужба Мінрегіону.

До переліку увійшли 83 проєкти на суму близько 4,7 млрд грн, найбільше з них – у Київській (30 проєктів), Одеські та Полтавські областях (по 11 проєктів).

Проєкти передбачають відновлення та будівництво інфраструктурних об’єктів, які забезпечують повноцінне життя в громадах на деокупованих територіях Житомирської, Київської, Сумської та Чернігівської областей, а також Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській та Черкаській областях, які є опорними.

Кошти субвенції у першому відборі, зокрема будуть спрямовані на відновлення шкіл, дитячих садочків, лікарень, ЦНАПів, об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення.

Читайте також: Кабмін виділив 3,5 мільярда на погашення боргів з виплати лікарняних

Загалом на участь у першому відборі від органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади/виконавчих органів сільських, селищних, міських рад територіальних громад надійшло 1003 проєкти.

"Програма з відновлення України" ЄБРР передбачає фінансування на загальну суму 340 млн євро, вона є продовженням "Надзвичайної кредитної програми для відновлення в Україні", яка була підписана у 2014 році про залучення 200 млн євро та була першою експериментальною програмою поєднання кредиту для України та безповоротним наданням коштів для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.