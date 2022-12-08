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У Херсоні 60% осель уже з опаленням, – "Нафтогаз"

опалення

У звільненому Херсоні 60% абонентів, які отримують теплопостачання від місцевої ТЕЦ, вже з теплом.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що комунальні служби міста продовжують лагодити мережі, щоб подати опалення і в решту осель.

"Попри обстріли та постійні перебої з електроенергією, фахівці титанічними зусиллями повертають тепло в деокупований Херсон. Усі вони щоденно ризикують власним життям та здоров’ям, адже об'єкти енергетичної інфраструктури, як відомо, під особливим прицілом ворога. Розуміючи масштаб руйнувань мереж та загальну ситуацію в місті, я можу стверджувати, що це героїчна праця", – зазначив голова правління компанії Олексій Чернишов.

Як пояснили в "Нафтогазі", через значні руйнування мереж у більшості мікрорайонів міста вкрай важко відновити постачання одразу в усі оселі, але комунальні служби міста працюють над подачею тепла цілодобово.

За словами Чернишова, наразі основна робота лягає на плечі комунальників, які відповідають за ремонт мереж і забезпечують подачу тепла в оселі жителів.

Як повідомлялося, у Херсоні централізоване водопостачання відновили на 80%, водночас для відновлення світла в області працюють 32 бригади.

Автор: 

Нафтогаз (3310) опалення (561) Херсон (264)


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