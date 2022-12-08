Нацбанк стимулюватиме банки вкласти щонайменше 50 мільярдів у облігації уряду (оновлено)

Правління Національного банку вирішило підвищити вимоги до обов’язкових резервів банків для посилення монетарної трансмісії.

Як повідомляє пресслужба регулятора, це сприятиме посиленню монетарної трансмісії, підтриманню курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції у 2023 році.

У НБУ зауважили, що профіцит ліквідності в банківській системі наприкінці року сягнув рекордних значень, що сповільнює монетарну трансмісію від червневого підвищення ключової ставки до 25% річних. Зокрема, темпи зростання банківських ставок за гривневими вкладами не відповідали очікуванням НБУ.

"В умовах підвищених інфляційних і курсових очікувань нестача привабливих інструментів для гривневих заощаджень населення посилює чутливість фінансової системи до ситуативних чинників. Це створює ризики для макрофінансової стабільності, а отже, така ситуація вимагає додаткових кроків НБУ зі стерилізації надлишкової гривневої маси", – зазначається у повідомленні.

Враховуючи це, НБУ вирішив підвищити нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками в гривні та в іноземній валюті на 5 відсоткових пунктів. Водночас НБУ дасть змогу банкам покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП.

Перелік відповідних цінних паперів, що включатимуться у покриття обов'язкових резервів, визначатиметься окремим рішенням Національного банку на основі пропозицій Міністерства фінансів.

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В НБУ уточнили, що банки почнуть формувати обов'язкові резерви в новому обсязі з урахуванням можливості їх часткового покриття ОВДП з 11 січня 2023 року.

"Такий механізм стимулюватиме банки до розширення портфеля внутрішніх державних облігацій, що зменшить ризик повернення до емісійного фінансування дефіциту бюджету в наступному році", – пояснюють у НБУ.

Водночас Нацбанк припускає додаткове підвищення нормативів обов’язкового резервування після оцінки дієвості запроваджених заходів та динаміки ліквідності банківської системи.

Голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу уточнив, що рішення про включення ОВДП до покриття обов'язкових резервів дозволить Міністерству фінансів залучити від продажу облігацій додатково мінімум 50 млрд грн.

"Включення ОВДП до бенчмарків у покриття обов'язкових резервів дозволить Мінфіну отримати мінімум 50 млрд грн. Це сприятиме зниженню ризику монетизації", – повідомив голова НБУ.

Як повідомлялося, раніше голова правління НБУ Андрій Пишний припускав можливість формування обов’язкових резервів для банків за рахунок облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП). Він пояснював, що такий крок має мотивувати банки вкладати в ОВДП частину коштів, які сьогодні зберігаються на депозитних сертифікатах.