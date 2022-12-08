Мінфін пояснив зменшення видатків на освіту наступного року на 10 мільярдів

Обсяг освітньої субвенції у бюджеті на 2023 рік зменшиться до 87,5 млрд грн порівняно із 108 млрд грн, передбачених бюджетом на поточний рік і 97 млрд грн, які буде фактично використано цьогоріч після перегляду фінансових показників. Однак, цих коштів має вистачити на забезпечення галузі, зокрема, для виплат вчителям.

Про це заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев заявив у інтерв’ю Укрінформу.

"Щодо освіти, переконаний: передбачених на наступний рік грошей вистачить. Це достатній ресурс, який гарантує і виплату заробітної плати вчителям, і проведення зовнішнього незалежного оцінювання (сподіваюся, воно буде)", – заявив Єрмоличек.

Він додав, що у бюджеті на наступний рік передбачено фінансування інших критичних для освітньої сфери потреб.

"Наприклад, передбачили окрему субвенцію на облаштування бомбосховищ при закладах освіти у розмірі 1,5 млрд грн, є окрема стаття для фінансування закупівлі шкільних автобусів на 1 млрд грн", ‒ пояснив заступник міністра.

Водночас він визнав, що освітню субвенцію на наступний рік довелося зменшити на 10%.

"Щодо освітньої субвенції, на яку зазвичай припадає левова частка видатків на галузь, розумію, що питання украй чутливе, бо стосується кожного педагогічного працівника. Якщо спрощено ‒ це ресурс для їхньої зарплатні. Передбачена на наступний рік субвенція і справді "скромніша" за цьогорічну. 87 мільярдів гривень, тобто на 10% менше, ніж уточнений план 2022 року. Та водночас побоювання, що грошей не вистачить і вчительські зарплати доведеться скорочувати, безпідставні", ‒ наголосив Єрмоличев.

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За його словами, практика освоєння й розподілу субвенції свідчить, що ці кошти ніколи повністю не витрачаються, частина осідає на рахунках.

"Деякі громади можуть заощаджувати частину наданих державою грошей і накопичують перехідні залишки, щоб у наступні роки витрачати їх на оновлення матеріально-технічної бази. За звичайних обставин Мінфін з розумінням до цього ставиться й підтримує відповідні ініціативи. Але в умовах війни ми, на жаль, не можемо дозволити, щоб в країні 5-6 мільярдів гривень щороку лежали без руху на рахунках місцевих бюджетів. Хочемо, щоб ці кошти працювали передовсім у сфері освіти", – зауважив Єрмоличев.

Він додав, що станом на 1 листопада неосвоєні залишки субвенції сягали 8,1 мільярда гривень, водночас за поточний рік вони збільшилися на 2,5 млрд грн.

Крім того, Єрмоличев наголосив, що у бюджеті наступного року передбачено, що залишки, які виникатимуть на кінець року, акумулюватимуться на рахунку Міністерства освіти й науки та будуть використані на нагальні потреби освітньої галузі.

"А нагальні потреби ‒ це, зокрема, й виплата заробітної плати у разі виникненні форс-мажорів. Тобто йдеться про фінансовий резерв, який дозволить Урядові оперативно розв’язувати проблеми в освіті. Плюс ми передбачили можливість продовжити фінансування "Нової української школи". У будь-якому випадку освітня реформа не повинна зупинятися", – додав чиновник.