Нацбанк перегляне прогнози для економіки через енергетичний терор Росії

Національний банк України (НБУ) може погіршити макроекономічний прогноз через посилення енергетичного терору РФ.

Про це на брифінгу заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.

"У порівнянні з жовтнем ризик періодичних масових обстрілів енергетичної інфраструктури посилився. Зараз розглядається кілька сценаріїв... У всіх трьох варіантах у нас є загальні наслідки: зниження та погіршення показника економічної активності, вища інфляція, ніж передбачалася у жовтневому прогнозі" , – сказав голова НБУ.

За словами Пишного, перший сценарій передбачає продовження енергетичного терору, але дуже успішний захист повітряного простору України та об'єктів критичної інфраструктури. При цьому сценарії дефіцит електроенергії не повинен перевищувати 25%. Голова Нацбанку уточнив, що цей сценарій розглядається як базовий.

Другий сценарій, за словами голови НБУ, передбачає повільне відновлення та глибше пошкодження інфраструктури. У цій ситуації дефіцит електроенергії зростає.

Третій сценарій передбачає масштабні перебої в енергосистемі, однак він розглядається як найменш ймовірний.

"За нашими оцінками дефіцит електроенергії посилить інфляційний тиск на 1-2 відсоткових пункти у 2023 році. Це залежатиме від того сценарію, за яким розвиватимуться події", – додав Пишний.

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Своєю чергою заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук уточнив, що всі три сценарії передбачають погіршення прогнозу зростання ВВП України.

"Що стосується ВВП, то на цей рік, скоріш за все, падіння буде трішки глибшим, ніж ми очікували у нашому жовтневому сценарії. На наступний рік відновлення української економіки, залежно від кожного сценаріїв буде різним", – сказав заступник голови НБУ.

"У базовому відносно оптимістичному сценарії зростання ВВП буде дуже млявим, набагато нижчим, ніж ті 4%, які ми припускали у нашому жовтневому прогнозі. У випадку реалізації другого та третього сценаріїв, на жаль, ВВП скорочуватиметься і наступного року", – додав Ніколайчук.

Водночас він наголосив, що ці оцінки мають попередній характер.

Як повідомлялося, раніше голова Нацбанку Андрій Пишний зауважував, що наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури Росією можуть бути більш суттєвими і потребуватимуть перегляду прогнозу ВВП на 2023 рік.

Нагадаємо, у жовтні Національний банк покращив оцінку спаду ВВП у 2022 році з 37,5% до 32%.

Нагадаємо, за даними Держстату, реальний ВВП України у 2021 році збільшився на 3,4% порівняно із 2020 роком.