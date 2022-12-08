Профіцит ліквідності банківської системи становить рекордний 381 мільярд, – Пишний

Профіцит ліквідності банківської системи станом на ранок 8 грудня становить 381 млрд грн.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний під час брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"У банківській системі накопичено рекордний профіцит ліквідності. Якщо бути точним, станом на ранок 8 грудня ця сума становить 381 млрд грн. НБУ напрацював комплекс заходів для оптимізації цього структурного профіциту ліквідності та посилення монетарної трансмісії", – сказав Пишний.

За його словами, Нацбанк готовий вживати додаткових заходів для збереження керованості курсових та макроекономічних процесів.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України може погіршити макроекономічний прогноз через посилення енергетичного терору РФ.