У Херсоні централізоване водопостачання відновлено на 90%

У Херсоні централізоване водопостачання відновили на 90%, також працюють 32 котельні з 46. Процес підключення абонентів триває.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, для відновлення світла на Херсонщині працює 32 бригади – це 176 робітників та 61 одиниця техніки.

Також продовжується поетапне поновлення розподілу природного газу, виконання ремонту пошкоджених ділянок мереж по населених пунктах та пуск газу наявним побутовим споживачам.

До централізованого теплопостачання підключено 618 житлових будинків із 1156.

Разом із тим оператори мобільного зв’язку відновили роботу 102 базових та 3 пересувних станцій на звільненій Херсонщині.