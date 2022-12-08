БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
248 0

У Херсоні централізоване водопостачання відновлено на 90%

херсон

У Херсоні централізоване водопостачання відновили на 90%, також працюють 32 котельні з 46. Процес підключення абонентів триває.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, для відновлення світла на Херсонщині працює 32 бригади це 176 робітників та 61 одиниця техніки.

Також продовжується поетапне поновлення розподілу природного газу, виконання ремонту пошкоджених ділянок мереж по населених пунктах та пуск газу наявним побутовим споживачам.

До централізованого теплопостачання підключено 618 житлових будинків із 1156.

Разом із тим оператори мобільного зв’язку відновили роботу 102 базових та 3 пересувних станцій на звільненій Херсонщині.

Автор: 

мобільний зв’язок (786) Херсон (264) електроенергія (4235) водопостачання (204)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 