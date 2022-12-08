Нацбанк не помітив впливу ракетних атак Росії на курс гривні

Попри можливі очікування Росії, ракетні атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури не спричинили негативного впливу на фінансовий ринок – з кожною наступною атакою українці лише додають стійкості національній валюті, а її курс зміцнюється.

Про це на брифінгу заявив голова Нацбанку Андрій Пишний, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він також зауважив зближення офіційного курсу гривні та курсу на готівковому ринку останнім часом.

Своєю чергою заступник голови Нацбанку України Юрій Гелетій зазначив, що ситуація на валютному ринку зараз набагато краща, ніж влітку, на це вказує співвідношення попиту та пропозиції валюти.

"Важливий індикатор – обсяг інтервенцій: у жовтні – $2 млрд, у листопаді – $1,6 млрд, тоді як у червні було $4 млрд", – нагадав Гелетій.

За його словами, експорт зростає, що разом із очікуванням надходження міжнародної допомоги дає можливість сподіватися на зростання валютних надходжень.

Гелетій нагадав, що міжнародні резерви НБУ на початок грудня перевищили довоєнний рівень та становлять близько $28 млрд, що забезпечує 3,5 місяці майбутнього імпорту.

Заступник голови Нацбанку також повідомив, що зараз спостерігається зростання середньоденного обсягу операцій між банками, але вони, як і раніше, залишаються "об'єктивно малими" – $65 млн у листопаді порівняно із $38 млн у вересні.

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За його словами, здатність валютного ринку до самобалансування є однією з умов повернення до плаваючого курсу, проте, на жаль, зараз цього на ринку немає, і Нацбанк виходить на нього з інтервенціями.

Гелетій додав, що другою важливою передумовою повернення до плаваючого курсу є здатність інфляції бути номінальним якорем, проте зараз її рівень не дає можливості заякорити очікування, таку функцію виконує фіксований курс гривні.

Він наголосив, що в таких умовах Нацбанк не може назвати конкретних дат, коли можна буде повернутися до плаваючого курсу гривні.

"Тому зараз живемо у цьому середовищі. Наша система працює ефективно. Моніторимо зі свого боку ситуацію, адаптуємо наші валютні питання в контексті регулювання та адаптуємося до поточних умов", – констатував Гелетій.

Як повідомлялося, водночас голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Національний банк може погіршити макроекономічний прогноз через посилення енергетичного терору РФ. Оновлений макропрогноз Нацбанк оприлюднить у січні.