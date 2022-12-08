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Новини
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Канали Коломойського та Пінчука отримають 31 мільйон на російськомовний телепроєкт "FreeDom"

фридом

Наприкінці листопада державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" уклало угоди на виробництво інформаційних програм для марафону телеканалу "FreeDom" на загальну суму 31 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, "Іноземне підприємство 1+1 продакшн" з групи Ігоря Коломойського отримало 17,1 млн грн на виготовлення 250 годин телепрограм по 68,4 тис. гривень за годину.

Трохи дешевше оцінено послуги ТОВ "СЛМ новини" Віктора Пінчука – по 66 840 грн за годину. Ця компанія отримала менше замовлення по об’єму – 210 годин контенту на загальну суму 14 млн грн.

Всі програми замовлені до кінця грудня 2022 року.

Завдяки цим підрядам медіагрупа "1+1" Ігоря Коломойського вийшла на перше місце за обсягом замовлення контенту для "FreeDom" під час війни. Їм цього року відписали 59 млн грн. Зауважимо, що нинішній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко до свого призначення в уряд керував саме медіахолдингом Коломойського.

Своєю чергою холдинг Starlight Media Пінчука отримав 56 млн грн, "Новинна група Україна" Ріната Ахметова влітку отримала підряд на 48 млн грн, а "Інтер" Фірташа-Хорошковського-Льовочкіна тоді ж отримав 33 млн грн. Однак з того часу нових замовлень для "Фрідому" вони не отримували.

З того часу компанія Ахметова здала свою ліцензію державі, а її тележурналісти перейшли на новий телеканал "Ми – Україна", який фінансується невідомо за чиї гроші. На "Інтері" відбулись значні скорочення.

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Як повідомлялося, у жовтні-листопаді ці телеканали також отримали підряди на виготовлення контенту для Національного телемарафону. Тоді "СЛМ новини" отримали 16,8 млн грн, "Студія 1+1" – 16,3 млн грн і "Інтер" – 16 млн грн. При цьому виробництво контенту для Національного марафону було оцінено всього у 3 300 грн за годину, це у двадцять разів дешевше, ніж контент для "FreeDom" по 66-68 тисяч гривень за годину.

Автор: 

Коломойський Ігор (1772) Міністерство культури (132) Пінчук Віктор (211) телебачення (404) закупівлі (2605)


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Топ коментарі
+21
Не в ту сторону вещают зеленые ублюдки. Нужно не по-русски, а по-английски, и не на восток, а на запад. Рашкованек не нужно увещевать, их нужно убивать. А вот западную поддержку если потеряем - будет ой.
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08.12.2022 19:48
+21
Гидота зелена
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08.12.2022 20:06
+19
Скільки ж Зелені, тоді заклали на зелемарафон?

такими темпами, не тільки на армію, а і на асфальт не вистачить...
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08.12.2022 20:01
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ХТО Б СУМНІВАВСЯ.....
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08.12.2022 19:14 Відповісти
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08.12.2022 19:47 Відповісти
А на@ х@ я він кому потрібний той канал ?

Я в шоці , від зеленої шобли 😡
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09.12.2022 01:19 Відповісти
Х...ї .........
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08.12.2022 19:48 Відповісти
Не в ту сторону вещают зеленые ублюдки. Нужно не по-русски, а по-английски, и не на восток, а на запад. Рашкованек не нужно увещевать, их нужно убивать. А вот западную поддержку если потеряем - будет ой.
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08.12.2022 19:48 Відповісти
А чому б ні? Бюджет дозволяє. Партнери грошей підкидають. Яка економія, коли економіки немає.
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08.12.2022 19:53 Відповісти
блювота
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08.12.2022 19:53 Відповісти
Скільки ж Зелені, тоді заклали на зелемарафон?

такими темпами, не тільки на армію, а і на асфальт не вистачить...
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08.12.2022 20:01 Відповісти
Зато поряд з Мосійчучкою Соловйов зі Скабєєвою будуть виглядати ніщебродами голозадими.
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08.12.2022 21:45 Відповісти
Гидота зелена
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08.12.2022 20:06 Відповісти
БЛІН...
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08.12.2022 20:08 Відповісти
Будь який кацапомовий контент в Україні має бути заборонено. Кацапи повинні самі перекладати з української. І вони це роблять коли їм припече! Для особливо упоротих свинособачих дебілів можна використовувати субтитри англійською. Тому просто "дубасимо русню".
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08.12.2022 20:15 Відповісти
Ти що?! Як же це улесливий хохол сраку не полиже своїм кацапським бахурам, це ж кінець світу настане. А якщо серйозно, то виходить, що за кошти платників податків фінансується продукт для кацапського світу в той час як в Європі цю хрінь починають забороняти, преріоретети зебільної сімдесятитрьох відсоткової псевдо влади зрозумілі - Україна та українці не впріорететі, головне кацапопітекам та їхнім шльондрам вгодити.
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08.12.2022 22:09 Відповісти
преріоретети

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08.12.2022 22:23 Відповісти
* пріоритети та в пріоритеті.
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09.12.2022 10:43 Відповісти
зебилы жгут
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08.12.2022 20:21 Відповісти
Бєня Піня Йося Зяма тощо,не зраджують собі,і рибку сьєсть (бабло у тупих хохлів собі в кишеню покласти) і на ....лавку сєсть (потурбуватися о русскоязичіі). до речі,хтось за 30 років хоч рах чув від цих йось-бєнь,щоб вони хоч слово сказали українською? в них прямо якась зоологічна ненависть до всього українського (крім,бабок).
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08.12.2022 20:39 Відповісти
Щоб Коломойша і розмовляв на Українській Мові ?
Та у нього пика трісне як у вампіра від часнику чи осинового кілка.
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08.12.2022 22:57 Відповісти
Це знущання над здоровим глуздом.
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08.12.2022 20:45 Відповісти
Оце і є та сама боротьба з олігархами в дії.
Хоча, насправді це схоже з боротьбою проти українського народу в пользу пейсатих.
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08.12.2022 21:14 Відповісти
Прямо безнадія якась... 🥺
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08.12.2022 21:55 Відповісти
Ну что, кто-то ещё верит в борьбу Зели с украинской олигархией? Напоминаю про псевдозакон "против олигархов", а нисколько не инструмент по борьбе с политическими оппонентами. Вопрос на засыпку: кого будут поддерживать названые в статье олигархи на следующих выборах? Ну и так далее.
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08.12.2022 21:55 Відповісти
а чого б це і не вкрасти бОбла, сіротки ж харчеваца хотят
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08.12.2022 21:57 Відповісти
Зе натягнув діряві трусики з написом "Боротьба з олігархами". Але все видно.
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08.12.2022 22:36 Відповісти
Ви тільки вдумайтеся в цей цинізм рашистських колаборантів із Zeкоманди: українські воїни їдуть на фронт в скотовозах Укрзалізниці, бо у держави немає грошей на нормальні вагони, однак на піар головного клоуна країни на каналах олігархів в бюджеті є 30 млн. Як казав класик: "не так страшні чужі воші, як свої гриди".
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08.12.2022 22:45 Відповісти

КОЛИ В УКРАЇНІ БУДУТЬ ЗАКРИВАТИ Г + Г ЦЕ БУДЕ СВЯТО ДЛЯ БАГАТЬОХ УКРАЇНЦІВ

Запамятайте це журнашлюшкі коломойського.

Особливо Мосійчучка.

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08.12.2022 22:54 Відповісти
Що вони суки творят ? замість того що б створити англомовний канал ,вони фінансують з державного бюджету нікому не потрібний фрі дом ,а ще є таке горе культури і інформ.політики.
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09.12.2022 00:15 Відповісти
ви чули, щоб мосКАЛЛьські олігархи запускали україномовні проекти на території *********, де живуть мільйони людей, які розуміють українську??? і я не чув!
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09.12.2022 01:38 Відповісти

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