Раді знову пропонують звільнити очільника Рахункової палати Пацкана

Група народних депутатів повторно зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови про висловлення недовіри голові Рахункової палати Валерію Пацкану.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.



Текст проєкту постанови № 8297 від 21 грудня наразі не оприлюднено.



Як повідомлялося, 1 грудня Верховна Рада не підтримала звільнення Пацкана. До того Пацкан відкликав свою заяву про відставку з посади голови Рахункової палити через законодавчу колізію, хоча Комітет Верховної Ради з питань бюджету вже підтримав його заяву про звільнення.

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Про те, що голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку, стало відомо ще на початку листопада.

Це відбулося після того, як 24 жовтня співробітники НАБУ і САП повідомили Пацкану про підозру у незаконному одержанні 117,65 тис. грн компенсації за житло у той час, коли він ще був народним депутатом. 27 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49,62 тис. грн.

За даними слідства, народний обранець з вересня 2017 по березень 2018 року отримав компенсацію за винайм житла, незважаючи на наявність власної квартири у столиці. Дії колишнього нардепа кваліфіковані за ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою, що завдало істотної шкоди).

Валерій Пацкан очолює Рахункову палату з березня 2018 року. До цього призначення він був народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка".