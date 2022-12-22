Падіння економіки України цього року не перевищить 35%, – Шмигаль

Попри масовані удари Росії по українській енергосистемі падіння ВВП України у 2022 році не перевищить 35%.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Голова уряду нагадав, що на початку війни прогнози більшості експертів були песимістичні і передбачали падіння економіки України на 45% і вище, проте завдяки ЗСУ вдалося звільнити вже багато територій, тож ці прогнози не виправдався.

"За підсумками дев'яти місяців ВВП скоротився на 30%. До кінця року ми очікували падіння на 32%. Зараз, після дев'яти хвиль (ударів по енергетичній інфраструктурі, – ред.) можливе падіння ВВП у 2022 році до 35%, але не більше", – зазначив Шмигаль.

Водночас він підтвердив, що удари по енергосистемі можуть погіршити динаміку валового внутрішнього продукту України на 2023 рік на 3-9 відсоткових пунктів (в.п.), тому прогноз залежить від інтенсивності обстрілів та від надходження коштів та засобів ППО від союзників.

"Наступного року ми вже погіршили прогноз з 4,6% до 3,2%. Але все залежатиме від безпекової ситуації. Удари по енергосистемі можуть погіршити прогноз ще на 3-9 відсоткових пунктів. Тобто наступного року можемо отримати падіння ВВП замість очікуваного зростання", – додав Шмигаль.

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Як повідомлялося, за даними Мінекономіки, російські атаки по енергетичній інфраструктурі збільшили темпи падіння економіки України в листопаді цього року до листопада минулого року, орієнтовно, до 41%.

Місяцем раніше міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що російський енерготерор у жовтні збільшив падіння ВВП до 39% до жовтня 2021 року, що гірше за показники, які були у вересні-серпні – 35%.

Водночас голова Нацбанку Андрій Пишний зауважував, що наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури Росією можуть бути більш суттєвими і потребуватимуть перегляду прогнозу ВВП на 2023 рік.

За оперативними даними Держстату, падіння реального ВВП України у третьому кварталі 2022 року сповільнилося до 30,8% у річному вимірі після зниження на 37,2% у другому кварталі та 19,1% – у першому кварталі цього року.

Нагадаємо, за даними Держстату, реальний ВВП України у 2021 році збільшився на 3,4% порівняно із 2020 роком.