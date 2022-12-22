Американський виробник чіпсів Pringles йде з Росії, – ЗМІ

Американська компанія Kellogg, яка виробляє низку найменувань продуктів харчування, у тому числі чіпси Pringles, домовилася про продаж бізнесу у Росії.

Kellogg керує трьома заводами у Воронежі, Пскові та Вязьмі, де випускає продукти під маркою "Любятово", їх продадуть російській групі "Чорноголовка", яка раніше придбала активи Coca-Cola у РФ, пише російський "Коммерсант" із посиланням на власні джерела.

Закриття угоди очікується на початку 2023 року, експерти оцінили можливу суму угоди у 6-7 млрд рублів.

За словами одного із співрозмовників видання, російська компанія вже викупила у Kellogg завод у станиці Сіверська Краснодарського краю.

У 2008 році Kellogg викупила шість підприємств у Росії у United Bakers. Зараз компанія керує трьома заводами у Воронежі, Пскові та Вязьмі.

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Виручка "Келлогг Рус" в 2021 році зросла на 9,8% – до 13,96 млрд рублів, її чистий прибуток збільшився в 1,7 раза – до 888,39 млн рублів. На російських заводах Kellogg випускалися готові сніданки та печиво "Любятово", Unicorn, Dinosaurs, Extra та "ШокоZAVR". Чіпси Pringles виробляють п'ять фабрик компанії у США, Бельгії, Малайзії, Польщі та Китаї.

Kellogg називає себе найбільшим виробником готових сніданків та другим гравцем на ринку печива, крекерів та солоних снеків у світі. За підсумками трьох кварталів 2022 року чистий виторг Kellogg зріс на 6,7% рік до року – до $11,48 млрд.

У березні компанія оголосила, що призупинила всі поставки, включаючи чіпси Pringles, та інвестиції в Росію, наголосивши, що залишиться в країні, "щоб виробляти основні продукти харчування місцевих жителів".