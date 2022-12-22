Відомий російський кінорежисер Бєкмамбєтов продав бізнес у Росії

Відомий російський кінорежисер і продюсер Тімур Бєкмамбєтов продав свою найуспішнішу кіностудію Bazelevs у Росії її генеральному продюсеру Лалі Рустамовій та комерційному директору Тимуру Асадову.

Вартість продажу не розкривається, повідомляє російське агентство РБК з посиланням на учасників угоди.

Джерела агентства на ринку оцінюють її у 500 мільйонів рублів.

Угода торкнулася лише російської юрособи Bazelevs – ТОВ "Базелевс" – ця компанія збереже права на російськомовний контент.

За даними РСБУ, за підсумками 2021 виручка російської компанії склала 239 млн руб., чистий прибуток – 10,8 млн руб.

Угода не стосується рекламного бізнесу – ТОВ "Базелевс Реклама", керівником та співвласником якого залишається Катерина Ткаченко. Бекмамбетов із цього бізнесу вийшов ще 2016 року.

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Російська кіностудія Bazelevs була заснована режисером Тімуром Бєкмамбєтовим у 1994 році. Студія випустила фільми "Ночной дозор", "Елки", "Горько!" та їх продовження. Студія з 2006 року має представництво в Лос-Анджелесі, за участю якого були випущені кілька відносно успішних фільмів.

Водночас російська Bazelevs продовжує співпрацювати з Бєкмамбєтовим як із найнятим режисером та автором сценарію над анімаційним фільмом "Ходжа Насреддін". Передбачається, що 2023 року або одна, або обидві компанії – російська та американська – змінять назву. З сайту російського Bazelevs буде прибрано дисклеймер "Студія Тімура Бєкмамбєтова".