"До літа": Галущенко назвав строки стабілізації енергосистеми без російських обстрілів

За умови припинення масованих російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури стабілізувати ситуацію в українській енергосистемі можливо до літа наступного року.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив у інтерв’ю українській редакції Forbes.

"Швидкість відновлення пов’язана з обстрілами. Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа. Ми маємо перелік рішень, які дозволять це зробити", – сказав Галущенко.

Він підтвердив, що у тому числі може йтися про імпорт електроенергії.

"Це можлива опція. Ми вже тестували імпорт у невеликих обʼємах. Ми зараз опрацьовуємо механізми, які дозволять суттєво збільшити імпорт електроенергії. Зараз це 600 МВт – день, 700 МВт – ніч. Технічно можливість набагато більша – 1,6-2 ГВт", – зазначив міністр.

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За словами Галущенко, також можуть залучатися мобільні електростанції потужністю до 50 МВт.

"Будь-яка генерація, особливо маневрова, чим і є ці малі станції, буде для нас корисною. Вони нам допоможуть як заживлювати електростанції, які "сіли на нуль", так і дадуть додаткову потужність системі", – додав міністр.

Водночас, він не уточнив, чи веде уряд перемовини про постачання таких станцій в Україну і скільки їх потрібно.

"Навіть в Україні є виробники, які виготовляють такі станції. Працюємо", – сказав Галущенко.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що для проходження зими в умовах російського енерготерору Україна потребує додаткової допомоги у вигляді 2 мільярдів кубометрів газу та постачання електроенергії на 800 млн євро.

Раніше Зеленський заявляв, що внаслідок російського ракетного терору знищено близько 50% української енергетичної інфраструктури.