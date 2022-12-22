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Новини
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"До літа": Галущенко назвав строки стабілізації енергосистеми без російських обстрілів

галущенко

За умови припинення масованих російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури стабілізувати ситуацію в українській енергосистемі можливо до літа наступного року.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив у інтерв’ю українській редакції Forbes.

"Швидкість відновлення пов’язана з обстрілами. Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа. Ми маємо перелік рішень, які дозволять це зробити", – сказав Галущенко.

Він підтвердив, що у тому числі може йтися про імпорт електроенергії.

"Це можлива опція. Ми вже тестували імпорт у невеликих обʼємах. Ми зараз опрацьовуємо механізми, які дозволять суттєво збільшити імпорт електроенергії. Зараз це 600 МВт – день, 700 МВт – ніч. Технічно можливість набагато більша – 1,6-2 ГВт", – зазначив міністр.

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За словами Галущенко, також можуть залучатися мобільні електростанції потужністю до 50 МВт.

"Будь-яка генерація, особливо маневрова, чим і є ці малі станції, буде для нас корисною. Вони нам допоможуть як заживлювати електростанції, які "сіли на нуль", так і дадуть додаткову потужність системі", – додав міністр.

Водночас, він не уточнив, чи веде уряд перемовини про постачання таких станцій в Україну і скільки їх потрібно.

"Навіть в Україні є виробники, які виготовляють такі станції. Працюємо", – сказав Галущенко.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що для проходження зими в умовах російського енерготерору Україна потребує додаткової допомоги у вигляді 2 мільярдів кубометрів газу та постачання електроенергії на 800 млн євро.

Раніше Зеленський заявляв, що внаслідок російського ракетного терору знищено близько 50% української енергетичної інфраструктури.

Автор: 

електроенергія (4233) Галущенко Герман (206) Міненерго (921)


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Топ коментарі
+3
Ракетний обстріл енергострукстури України виявився несподіваним "подарунком" для неофеодальної уркаїни - все стало явно.
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22.12.2022 20:44
+3
як ссучєний галущенко може бути міністром енергетики України, якщо всю енергетику України ВЖЕ спздили пдораси ахмєтов, каломойський і проча пздота?
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23.12.2022 13:11
+2
Чи маячня чи брехня...як "реформатор" збирається стабілізувати систему, якщо воно її "відновлює" на основі централізації? Зате таке "рятування" країни покриває збитки для олігархічних кланів в енергетиці не правда?))
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22.12.2022 20:41
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Чи маячня чи брехня...як "реформатор" збирається стабілізувати систему, якщо воно її "відновлює" на основі централізації? Зате таке "рятування" країни покриває збитки для олігархічних кланів в енергетиці не правда?))
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22.12.2022 20:41 Відповісти
Ракетний обстріл енергострукстури України виявився несподіваним "подарунком" для неофеодальної уркаїни - все стало явно.
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22.12.2022 20:44 Відповісти
Обьясните мне будь ласка,ну как так,ютуб и тик ток полно инфы что Украина (олигархат)продаёт струм за рубеж!!!До сих пор!!!И там не кацапские агенты,а вроде порядочные украинцы,ветеран ато и тд.Показывают скрины европейских энергобирж....там графики такое то число столько то мегаватт на Молдавию на Венгрию...и тп.Говорят что мы (ДТЭК) на контрактах и по другому никак....Тут в статье разговор что мы покупаем?!Ничего не понятно......
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22.12.2022 23:30 Відповісти
Це брехня. Вже розбирали це питання. Є відкриті дані, які показують, що Україна не експортує електроенергію.
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23.12.2022 01:10 Відповісти
https://biz.censor.net/resonance/3384314/*******************************************************
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23.12.2022 01:11 Відповісти
Зазвичай, в таких випадках допомагає Націоналізація енергопідприємства та швидке першочергове відновлення державою, направленням великих ресурсів.
Але не з нинішніми шулєрами.
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23.12.2022 06:06 Відповісти
Расскажи подстилка, что восстановили за три месяца? Вроде ничего не меняется
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23.12.2022 07:27 Відповісти
вони такого щастя і не могли собі уявити - країну посадили на "голку" відключень кому завгодно і коли завгодно, "піпл зхавав", самі експортують дешеву українську електроенергію за кордон, пилять західні гроші та допомогу на відновлення. Читаю як вони як манни небесної чекають чергових обстрілів.."путєн ввєді"..кожен день гангуюють от завтра знову ракети полетять..а ні - скорше післязавтра..
Запамятайте мої слова - війна колись закінчиться але якщо не прибрати цю зелену шваль то відключення нам будуть постійно до другого пришестя, це вони хочуть це навязати як собаці набутий рефлекс
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23.12.2022 09:39 Відповісти
як ссучєний галущенко може бути міністром енергетики України, якщо всю енергетику України ВЖЕ спздили пдораси ахмєтов, каломойський і проча пздота?
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23.12.2022 13:11 Відповісти
i експортвали в офшори, якi чомусь ще не забороненi 🤯
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26.12.2022 03:55 Відповісти

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