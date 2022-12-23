БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 191 2

АЗС "Укрнафти" припинили приймати талони і паливні картки мережі "Авіас" Коломойського

укрнафта,азс,пальне

ПАТ "Укрнафта" тимчасово призупинила партнерську програму по обслуговуванню паливних карток "Авіас".

Як повідомляє пресслужба "Укрнафти", реалізацію пального за скретч-картками (талонами), паливними картками "Авіас" та мобільним застосунком Energy зупинено 00:00 п'ятниці, 23 грудня, на всіх АЗК мережі "Ukrnafta".

Таке рішення у державній компанія пояснили "невиконанням компаніями-емітентами (картковими операторами талонів ТМ "Авіас") зобов’язань по поставці палива та оплати наданих послуг по обслуговуванню паливних карток".

В "Укрнафті" додали, що про відновлення дії програми буде оголошено додатково.

Крім того, "Укрнафта" повідомила про плани впровадження власної паливної картки найближчим часом.

Читайте також: Голова "Укрнафти" визнав проблеми з пальним на АЗС, обіцяє виправити ситуацію найближчим часом

Як писав БізнесЦензор, на ринку нафтопродуктів структури групи "Приват" Ігоря Коломойського і його партнерів контролювали єдиний нафтопереробний завод "Укртатнафта", а також найбільшу мережу АЗС під брендами ANP та "Авіас", які раніше проводили скоординовану цінову політику з мережею АЗС "Укрнафти".

Однак 6 листопада "Укрнафту" (включно з мережею із понад 500 АЗС) та "Укртатнафту", а також "Мотор Січ", "АвтоКрАЗ" та "Запоріжтрансформатор" передали в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад. Новим керівником "Укрнафти" та "Укртатнафти" призначили ексгендиректора мережі заправок WOG Сергія Корецького.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року

Автор: 

АЗС (1587) бензин (1106) Коломойський Ігор (1772) Укрнафта (855) дизпаливо (1282)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так от,ублюдки.куди не влізуть - там завжди клопот.по перше не стало ні бензину,ні дизеля,а як появляється - якість лайно собаче.та й працівникам зарплати зразу урізали по максимуму - для чого це робити під час непростих часів ?
показати весь коментар
23.12.2022 12:32 Відповісти
БІдоносці рулять.
показати весь коментар
23.12.2022 14:42 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 