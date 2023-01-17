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Новини
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В Україні вперше приватизували морський порт (оновлено)

порт,маріуполь

Уперше в історії України приватизували морський порт. Фінальна ціна за порт "Усть-Дунайськ" становила 201 млн грн ($5,5 млн).

Як повідомляє пресслужба Фонду держмайна, остаточна цінова пропозиція за порт у 3,3 раза перевищила стартову ціну, яка становила 60 млн грн.

Як пояснили у Фонді, такого результату вдалося досягти завдяки значній конкуренції серед підприємців – за порт змагалися 8 інвесторів. Тепер переможець має 20 робочих днів на сплату вартості лоту.

За даними у системі "Prozorro.Продажі", переможцем аукціону стало ТОВ "Еліксир Україна".

Воно запропонувало за лот 201 мільйон 300 гривень. Всього на 100 гривень менше пропонувала ТОВ "Торгівельна компанія "Восток". Ще на 100 гривень менше запропонувало за лот ТОВ "Укрдонінвест" підприємця Віталія Кропачова.

За даними держреєстру, власником ТОВ "Еліксир Україна" є Валерій Віхренко, вона займається виробництвом та імпортом мінеральних добрив. За даними на сайті компанії, "Еліксир Україна" є офіційним представником сербського виробника "Elixir Zorka" і займається реалізацією комплексних мінеральних добрив в Україні.

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Як повідомлялося, виставлений на продаж порт складається з трьох активів – самого порту у м. Вилкове Одеської області, портопункту "Кілія" в однойменному місті і бази обслуговування спеціальних суден ліхтеровозів на острові Шабаш. Безпосередньо вантажно-розвантажувальні роботи проводяться в портопункті Кілія, який розташований на 54 км річки Дунай. Паспортні глибини біля причалу – 3 м, фактичні – 1,5 м. 

Після початку війни порт був заблокований. Проте вже 1 квітня він відновив роботу. З того часу порт перевалив на експорт 153 тисяч тонн зерна. Крім того, він обробляє імпортні вантажі, наприклад, сіль та рис. Загалом з 1 квітня порт перевалив 58,3 тис. тонн імпортних споживчих товарів.

За січень-вересень 2022 року "Усть-Дунайськ" отримав 848 тис. грн чистого прибутку. За січень-листопад він сплатив понад 9 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів.

Нагадаємо, українські порти Дунайського регіону (Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ) за січень-листопад 2022 року обробили 14,5 мільйона тонн вантажів, що у 2,9 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зокрема, перевалка вантажів у порту Усть-Дунайськ зросла у 13 разів – до 662 тис. тонн.

Автор: 

порт (1390) приватизація (1347) ФДМУ (1364)


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Топ коментарі
+34
Мрази зеленые, до выборов разворуют всю страну.
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17.01.2023 15:27
+32
Поки закінчиться війна,в Україні вже нічого не залишиться.Все державне продадуть за копійки.А хтось при цьому набиває кишені мільярдами.
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17.01.2023 15:28
+26
Це стратегічно важливий об'єкт. Такі об'єкти не можна продавати. Хіба що здавати в оренду з інвестиційними умовами модернізації
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17.01.2023 15:32
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оце ціна... пісдец..
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17.01.2023 15:03 Відповісти
Саме начасі...
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17.01.2023 15:22 Відповісти
знову спзвидять за копейки)000))00000000000000000)??????????????????????
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17.01.2023 15:23 Відповісти
Еліксир ??? Приватизував морпорт ?
ЦЕ що таке
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17.01.2023 15:26 Відповісти
Мрази зеленые, до выборов разворуют всю страну.
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17.01.2023 15:27 Відповісти
Усбагойся, вьіборов не будет. Будет или "Пиночетенко" или новьій путин с фамилией зеленский.
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17.01.2023 18:13 Відповісти
Цього "фюрера" скрутимо у баранячий ріг і змішаємо з гівном! Чи й не телепрезидент!... Нам арі у хрін не торохтіли!
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17.01.2023 19:06 Відповісти
Поки закінчиться війна,в Україні вже нічого не залишиться.Все державне продадуть за копійки.А хтось при цьому набиває кишені мільярдами.
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17.01.2023 15:28 Відповісти
Порти, земля, система охорони здоровья, інфраструктура. Все, як розповідає Якименко.
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17.01.2023 15:28 Відповісти
Це стратегічно важливий об'єкт. Такі об'єкти не можна продавати. Хіба що здавати в оренду з інвестиційними умовами модернізації
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17.01.2023 15:32 Відповісти
"За даними держреєстру, власником ТОВ "Еліксир Україна" є Валерій Віхренко, вона займається виробництвом та імпортом мінеральних добрив.
За даними на сайті компанії, "Еліксир Україна" є офіційним представником СЕРБСЬКОГО виробника "Elixir Zorka" і займається реалізацією комплексних мінеральних добрив в Україні."

Джерело: https://biz.censor.net/n3393900

*
Серби із рогами та копитами раштстів?

Пліснява нічого українського не віддає в добрі руки.
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17.01.2023 15:35 Відповісти
Воно запропонувало за лот 201 мільйон 300 гривень. Всього на 100 гривень менше пропонувала ТОВ "Торгівельна компанія "Восток". Ще на 100 гривень менше запропонувало за лот ТОВ "Укрдонінвест"підприємця Віталія Кропачова. Джерело: https://biz.censor.net/n3393900

Оце я розумію битва титанів, жебрак, що третій, якщо б добавив 200грн, то не зміг би до Києва трамваєм добратись... Перемога однозначно, бо: остаточна цінова пропозиція за порт у 3,3 раза перевищила стартову цінушку...
Зебіли і марафонобіли схавають і не таке.
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17.01.2023 19:10 Відповісти
перспективний напрямок.... ЄС....
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17.01.2023 15:35 Відповісти
Слабаки! Жеваго в свое время смог немного Черного моря прихватить, возле Керчи! (Чорне море, гарне море, Гей!))
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17.01.2023 15:36 Відповісти
найкраще купувати тоді,коли на вулицях ллється кров.так говорив Ротшильд.
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17.01.2023 15:46 Відповісти
Ротшильд был умный...
А эти - придурки.
Вот увидите, потеряют и порт, и деньги будет не уже не вернуть!
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17.01.2023 17:54 Відповісти
Чтоб не было двусмысленности: порт снова уйдет в Держмайно Украины.
Сделка в условиях военной агрессии РФ окажется юридически ничтожна.
И повия Валерий Вихренко не только сам, но и своего любимого Шефа
за собой потянет. Как в Парыжу.
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17.01.2023 18:05 Відповісти
Переможець запропонував на 100 грн. більше!!! І це зелене шапіто називає "перемогою" на "чесному конкурсі" ???
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17.01.2023 15:48 Відповісти
Під шумок люсі єрмак прихватизував портик ,щоб шуму менше було.
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17.01.2023 15:52 Відповісти
"я взяв би руденького"(Альф)
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17.01.2023 15:54 Відповісти
Перемога з різницею у 100 грн при торгівлі у мільйони доларів??? Одразу Вєрім у "чесність" аукціону ....
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17.01.2023 15:59 Відповісти
Т.е. приватизировали именно тот порт , который может сейчас работать на Европу ? .... ( во время войны )
Грандиозный план !
Только о своей стране и думают ( чего-бы еще по быстрому скомуниздить ) .
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17.01.2023 16:01 Відповісти
Та ще і сербам продали , ЩОБ ЗУПИНИТИ ПЕРЕВАЛКУ ЗЕРНА під приводом реконструкції
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17.01.2023 17:42 Відповісти
До "зернового коридору" порт "Усть-Дунайськ" не має ЖОДНОГО відношення!!!
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18.01.2023 13:25 Відповісти
Після початку війни порт був заблокований. Проте вже 1 квітня він відновив роботу. З того часу порт перевалив на експорт 153 тисяч тонн зерна. Джерело: https://biz.censor.net/n3393900
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18.01.2023 13:55 Відповісти
Все що державі досі приносить прибутки до бюджету під час війни терміново потрібно прихватизувати.
Скільки ще ті рашистські манкурти будуть грабувати країну?
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17.01.2023 23:24 Відповісти
Так радісно за панів, так радісно!
(розчулюється)
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17.01.2023 16:14 Відповісти
Это зелёная Бубочка себе порт купил, чтобы кокаин под видом бананов, спокойно возить с Латинской Америки, нанюхается теперь чистяка....
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17.01.2023 16:24 Відповісти
ахах, 3 ТОВки, різниця в 100 грн. Порт, який може зараз працювати. Договірний тендер.
Зеленим би тільки красти!
Купив би хоч один Патріот, можливо більше людей живих залишилось би!
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17.01.2023 16:51 Відповісти
за различие в 100 грн в приличных странах наверное у всей чеснОй компании все бы конфисковали и пустили по миру в назидание потомкам за сговор.
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17.01.2023 17:17 Відповісти
Наша задача одна- ни копейки Порошенко.!
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17.01.2023 17:35 Відповісти
А він тут до чого, чи приймав участь у торгах?! Не треба добропорядну людину поминати при діях злочинців від партії "слуг" та з Банкової!!!
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18.01.2023 13:24 Відповісти
Зокрема, https://biz.censor.net/n3388181 https://biz.censor.net/n3393900

так навіщо його було продавати , ТА ЩЕ СЕРБАМ , які представляють рашу ⁉️⁉️⁉️
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17.01.2023 17:40 Відповісти
Вказана кількість вантажу відповідає одному дню нормальної роботи, наприклад, порту "Південний", але сербам я б не продавав, на місці наших чінуш, особливо у військовий час, і саме це, а не суму продажу, вважаю великою помилкою!!!
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18.01.2023 13:22 Відповісти
Так, через сербів кацапи получили доступ к Западному кордону України і близько до бази НАТО у Констанці.

Буданов мае втрутитись в цю россійську контроперацію
Скориш за все россіянам ( серьбам) вигратидопомагав хтось із фонда держамайна і ОПУ
Ця сделка схожа на покупку китайцями мотор січ
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18.01.2023 14:05 Відповісти
ось тут свідоцтво мінсельхоз кацапии ціеї контори що купила порт. свідоцтво дійсне до 2027 року.
куда дивляться ЗЕкі хз.
https://ag-rus.ru/d/svidetelstvo_super_start.pdf
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17.01.2023 17:58 Відповісти
якщо хтось може тут вставити фото цього свідоцтва то будьласка зробіть це
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17.01.2023 17:59 Відповісти
5 лям за порт?
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17.01.2023 18:20 Відповісти
Дом Шайи Лабафа за 5,4 миллион долларов. Один из самых дешевых среди знаменитостей.

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17.01.2023 19:11 Відповісти
Через патологічну жадобу і тупість зе-***** вже втрачають інстинкт самозбереження.
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17.01.2023 19:03 Відповісти
приватизація та увага: роздержавлення майна. ось так названо курс, що я прослухував студентом.
поняття ефективності через "криву" систему керування держмайном взагалі нікого не цікавило. "багатіїв" цікавило лише присвоєння собі: 1) придбати одразу за копійки; 2) зробити держпідприємство збиковим і див. пункт 1
на росії так давно вчинили. ті ж самі підарюги, а , вибачте БІЗНЕСМЕНИ роблять у нас.
повторюю досвід економікзі всього світу: форма володарювання ніяк не пов'язана з ефективністю.
Китай. і вся ваша парадігма йде у еротичну подорож.
ОАЕ.
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17.01.2023 21:04 Відповісти
Приватизаця стратегічного об'жкта під час війни! *******!
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17.01.2023 21:47 Відповісти
А от тут ти правий, бо хоч цей об'єкт і є насправді дріб'язком, під час війни приватизувати будь що не слід, бо це призводить, як правило, до заниження вартості.
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18.01.2023 13:17 Відповісти
Черговий раз, СБУ, МВС - аууууууу?
Ви там, суки, не занадто міцно спите?
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17.01.2023 23:15 Відповісти
Якщо ти хоч трішечки приділиш часу вивченню питання що ж це за "порт" такий, то зрозумієш, що ані до СБУ, ані до МВС у ДАНОМУ випадку питань не має!
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18.01.2023 13:14 Відповісти
Щось ти підозріло-різко активувався, Танчик? Дєрзішь, парніша...
На кожний коментар шановної спільноти на гілці здійснюєш агресивну атаку. Причому аргументи твої, як кажуть на Ямайці, "так-собі".
Маєш у цьому свій шкурний інтерес? Чи найнявся тролем на підтанцьовці у "переможця дерибану"?
Підозріло...
Надто...
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18.01.2023 13:58 Відповісти
Та це кацапський капітал. З чийого газу серби роблять добрива ? ОПа діє в стилі Поля чудес, подарки від учасників і приз в студію.
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17.01.2023 23:23 Відповісти
Я яким чином ЦЕЙ капітал став "кацапським"?!
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18.01.2023 13:15 Відповісти
*******... порт по ціні борделю!
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18.01.2023 02:50 Відповісти
Бо він розміром і за оснащенням навіть гірше борделю!
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18.01.2023 13:12 Відповісти
порт за 5.5 млн долларов... офигеть! да за это гнусавого вместе с его недоумками надо в тюрьму гнать... є велике крадівництво під керівництвом бубочки боневтік... під особистим керівництвом... позорище всеукраїнське!
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18.01.2023 09:21 Відповісти
Ти спочатку дізнайся ЩО це за "порт", а то несеш нісенітницю!
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18.01.2023 13:10 Відповісти
Що за поспіх з продажем держмайна і землі України
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18.01.2023 13:44 Відповісти
Хай тоді власники України самі і захищають своє майно від зазіхань *****.
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18.01.2023 11:16 Відповісти
Як можливо зрозуміти з твого посту "pc igrock" ти до України не маєш жодного відношення, тому йди геть маскалику!
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18.01.2023 13:09 Відповісти
Те що на фото, і те чим є порт "Усть-Дунайск" не то що велика різниця, а взагалі протилежне, бо у ньому взагалі відсутні будь які портові споруди та перевантажувачі, і він має лише дві невеликі будівлі з сендвіч панелей, зовсім маленький причал для річкових катерів. Перевантаження там було лише плавкранами на воді на невеликій акваторії, а прямим призначенням був прийом ліхтеровозів з Індії, які перевозили ліхтери (маленькі прямокутні баржи-контейнери) та розвантажувались самостійно по принципу плав доку, заглиблюючись набираючи воду у свої цистерни аби ліхтери мали плавучість. Хто хоче можете почитати про це у відкритих джерелах. Тож ціна зовсім не зменшена, цей порт так і коштує!
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18.01.2023 13:07 Відповісти
До того ж у статті викладено неправдиву інформацію. До складу порту "Усть-Дунайськ" не може входити порт "Кілія", який є самостійним об'єктом і саме його частиною, а не порту "Усть-Дунайськ" є порт-пункт "Вилково". Тож у статті надана інформація що не відповідає дійсності. Мабуть переплутали з тим, що раніше за проектом часів СРСР ліхтери з порту "Усть-Дунайськ" повинні були розвантажуватися, перевантажуватися, завантажуватися у порту "Кілія" та п/п "Вилково" після буксирування з та у порт "Усть-Дунайськ", але це зовсім різні речі!!!
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18.01.2023 13:36 Відповісти
Думаю ціна мізерна - порт окупить себе за півроку, у Вілкові вилов риби не хілий, риби там водиться нереально багато, дяка Зе виродкам за розпродаж України у військовий час
Чи не стратегичне положення цього порту - вихід з Дунаю в Чорне море, СБУ повинно перевірити і цю можливість
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18.01.2023 13:39 Відповісти

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