В Україні вперше приватизували морський порт (оновлено)
Уперше в історії України приватизували морський порт. Фінальна ціна за порт "Усть-Дунайськ" становила 201 млн грн ($5,5 млн).
Як повідомляє пресслужба Фонду держмайна, остаточна цінова пропозиція за порт у 3,3 раза перевищила стартову ціну, яка становила 60 млн грн.
Як пояснили у Фонді, такого результату вдалося досягти завдяки значній конкуренції серед підприємців – за порт змагалися 8 інвесторів. Тепер переможець має 20 робочих днів на сплату вартості лоту.
За даними у системі "Prozorro.Продажі", переможцем аукціону стало ТОВ "Еліксир Україна".
Воно запропонувало за лот 201 мільйон 300 гривень. Всього на 100 гривень менше пропонувала ТОВ "Торгівельна компанія "Восток". Ще на 100 гривень менше запропонувало за лот ТОВ "Укрдонінвест" підприємця Віталія Кропачова.
За даними держреєстру, власником ТОВ "Еліксир Україна" є Валерій Віхренко, вона займається виробництвом та імпортом мінеральних добрив. За даними на сайті компанії, "Еліксир Україна" є офіційним представником сербського виробника "Elixir Zorka" і займається реалізацією комплексних мінеральних добрив в Україні.
Як повідомлялося, виставлений на продаж порт складається з трьох активів – самого порту у м. Вилкове Одеської області, портопункту "Кілія" в однойменному місті і бази обслуговування спеціальних суден ліхтеровозів на острові Шабаш. Безпосередньо вантажно-розвантажувальні роботи проводяться в портопункті Кілія, який розташований на 54 км річки Дунай. Паспортні глибини біля причалу – 3 м, фактичні – 1,5 м.
Після початку війни порт був заблокований. Проте вже 1 квітня він відновив роботу. З того часу порт перевалив на експорт 153 тисяч тонн зерна. Крім того, він обробляє імпортні вантажі, наприклад, сіль та рис. Загалом з 1 квітня порт перевалив 58,3 тис. тонн імпортних споживчих товарів.
За січень-вересень 2022 року "Усть-Дунайськ" отримав 848 тис. грн чистого прибутку. За січень-листопад він сплатив понад 9 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів.
Нагадаємо, українські порти Дунайського регіону (Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ) за січень-листопад 2022 року обробили 14,5 мільйона тонн вантажів, що у 2,9 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Зокрема, перевалка вантажів у порту Усть-Дунайськ зросла у 13 разів – до 662 тис. тонн.
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ЦЕ що таке
За даними на сайті компанії, "Еліксир Україна" є офіційним представником СЕРБСЬКОГО виробника "Elixir Zorka" і займається реалізацією комплексних мінеральних добрив в Україні."
Джерело: https://biz.censor.net/n3393900
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Серби із рогами та копитами раштстів?
Пліснява нічого українського не віддає в добрі руки.
Оце я розумію битва титанів, жебрак, що третій, якщо б добавив 200грн, то не зміг би до Києва трамваєм добратись... Перемога однозначно, бо: остаточна цінова пропозиція за порт у 3,3 раза перевищила стартову цінушку...
Зебіли і марафонобіли схавають і не таке.
А эти - придурки.
Вот увидите, потеряют и порт, и деньги будет не уже не вернуть!
Сделка в условиях военной агрессии РФ окажется юридически ничтожна.
И повия Валерий Вихренко не только сам, но и своего любимого Шефа
за собой потянет. Как в Парыжу.
Грандиозный план !
Только о своей стране и думают ( чего-бы еще по быстрому скомуниздить ) .
Скільки ще ті рашистські манкурти будуть грабувати країну?
(розчулюється)
Зеленим би тільки красти!
Купив би хоч один Патріот, можливо більше людей живих залишилось би!
так навіщо його було продавати , ТА ЩЕ СЕРБАМ , які представляють рашу ⁉️⁉️⁉️
Буданов мае втрутитись в цю россійську контроперацію
Скориш за все россіянам ( серьбам) вигратидопомагав хтось із фонда держамайна і ОПУ
Ця сделка схожа на покупку китайцями мотор січ
куда дивляться ЗЕкі хз.
https://ag-rus.ru/d/svidetelstvo_super_start.pdf
поняття ефективності через "криву" систему керування держмайном взагалі нікого не цікавило. "багатіїв" цікавило лише присвоєння собі: 1) придбати одразу за копійки; 2) зробити держпідприємство збиковим і див. пункт 1
на росії так давно вчинили. ті ж самі підарюги, а , вибачте БІЗНЕСМЕНИ роблять у нас.
повторюю досвід економікзі всього світу: форма володарювання ніяк не пов'язана з ефективністю.
Китай. і вся ваша парадігма йде у еротичну подорож.
ОАЕ.
Ви там, суки, не занадто міцно спите?
На кожний коментар шановної спільноти на гілці здійснюєш агресивну атаку. Причому аргументи твої, як кажуть на Ямайці, "так-собі".
Маєш у цьому свій шкурний інтерес? Чи найнявся тролем на підтанцьовці у "переможця дерибану"?
Підозріло...
Надто...
Чи не стратегичне положення цього порту - вихід з Дунаю в Чорне море, СБУ повинно перевірити і цю можливість