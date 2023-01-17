В Україні вперше приватизували морський порт (оновлено)

Уперше в історії України приватизували морський порт. Фінальна ціна за порт "Усть-Дунайськ" становила 201 млн грн ($5,5 млн).

Як повідомляє пресслужба Фонду держмайна, остаточна цінова пропозиція за порт у 3,3 раза перевищила стартову ціну, яка становила 60 млн грн.

Як пояснили у Фонді, такого результату вдалося досягти завдяки значній конкуренції серед підприємців – за порт змагалися 8 інвесторів. Тепер переможець має 20 робочих днів на сплату вартості лоту.

За даними у системі "Prozorro.Продажі", переможцем аукціону стало ТОВ "Еліксир Україна".

Воно запропонувало за лот 201 мільйон 300 гривень. Всього на 100 гривень менше пропонувала ТОВ "Торгівельна компанія "Восток". Ще на 100 гривень менше запропонувало за лот ТОВ "Укрдонінвест" підприємця Віталія Кропачова.

За даними держреєстру, власником ТОВ "Еліксир Україна" є Валерій Віхренко, вона займається виробництвом та імпортом мінеральних добрив. За даними на сайті компанії, "Еліксир Україна" є офіційним представником сербського виробника "Elixir Zorka" і займається реалізацією комплексних мінеральних добрив в Україні.

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Як повідомлялося, виставлений на продаж порт складається з трьох активів – самого порту у м. Вилкове Одеської області, портопункту "Кілія" в однойменному місті і бази обслуговування спеціальних суден ліхтеровозів на острові Шабаш. Безпосередньо вантажно-розвантажувальні роботи проводяться в портопункті Кілія, який розташований на 54 км річки Дунай. Паспортні глибини біля причалу – 3 м, фактичні – 1,5 м.

Після початку війни порт був заблокований. Проте вже 1 квітня він відновив роботу. З того часу порт перевалив на експорт 153 тисяч тонн зерна. Крім того, він обробляє імпортні вантажі, наприклад, сіль та рис. Загалом з 1 квітня порт перевалив 58,3 тис. тонн імпортних споживчих товарів.

За січень-вересень 2022 року "Усть-Дунайськ" отримав 848 тис. грн чистого прибутку. За січень-листопад він сплатив понад 9 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів.

Нагадаємо, українські порти Дунайського регіону (Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ) за січень-листопад 2022 року обробили 14,5 мільйона тонн вантажів, що у 2,9 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зокрема, перевалка вантажів у порту Усть-Дунайськ зросла у 13 разів – до 662 тис. тонн.