Дніпровська ТЕЦ "Нафтогазу" купила генератори за значно завищеними цінами, – ЗМІ

АТ "Дніпровська теплоелектроцентраль" (Кам’янське Дніпропетровської області) 13 січня замовило у ТОВ "Ксентес" генераторів різних типів на 65 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

При цьому договірні ціни на замовлені турецькі генератори значно вищі від ринкових цін.

Наприклад, дизельні генератори контейнерного типу фірми Aksa потужністю 52 кВт замовили по 2,26 млн грн за штуку. У відкритих джерелах є пропозиції потужніших генераторів Aksa APD-70 ква/56 кВт по 70 тисяч грн.

Німецькі дизель-генератори Konner&Sohnen потужністю від 7,5 до 8,5 кВт придбали по 752 тисячі гривень. У магазинах їх можна придбати за ціною близько 100-200 тисяч гривень за штуку.

Генератори від інших виробників теж коштують на ринку значно дешевше. Зокрема, замовник придбав турецькі Aksa потужністю 320 кВт по 4,21 млн грн за штуку. У відкритих джерелах є дані про навіть потужніші генератори 360 кВт інших світових виробників по 2,5-3 млн грн.

Більше половини ціни закупівлі, 40 млн грн, припало на газовий генератор Coelmo (Італія) з утилізацією тепла 2300 кВт, 6 кВ. У відкритих джерелах не вдалось знайти таких пропозицій.

Такий генератор є штучним виробом. Передбачалось, що учасники відвідають "Дніпровську ТЕЦ" у Камянському, щоб подивитись місце установки для оцінки габаритів генератора. Один з учасників торгів ФОП Олександр Копитюк цього обстеження не зробив, тому не був допущений до торгів.

Зрештою єдиним учасником торгів виявилось ТОВ "Ксентес". Ця фірма зі статутним капіталом 1000 гривень була зареєстрована у лютому 2022 року у м. Кам’янське. Власником є Ксенія Теслицька. Вона до вторгнення також була власницею ТОВ "Брігс-Плюс" з Маріуполя та має власний ФОП Теслицька Ксенія Сергіївна. Обидві ці юрособи з 2021 року отримали замовлення на постачання лікарських препаратів для лікарень Кам’янського на 25 млн грн.

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АТ "Дніпровська теплоелектроцентраль" належить державі, його планували приватизувати перед вторгненням, але не вдалось. З 2020 року директором компанії є Володимир Аулов.

У 2019 році Володимир Аулов був керівником комунального підприємства Кам’янської міської ради "Південні тепломережі" та засновником ТОВ "Укртеплотек". За даними місцевих ЗМІ, саме у той період фірма "Укртеплотек" була монопольним виконавцем робіт для "Південних тепломереж". Наприклад, тільки ця фірма могла бути виконавцем для встановлення автономного опалення в квартирах мешканців Кам’янського.

Постановою Кабінету міністрів від 11 серпня 2021 року №857 прийнято рішення про передачу "Нафтогазу України" державних пакетів акцій ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ", АТ "Дніпровська ТЕЦ", АТ "Криворізька ТЦ", АТ "Сєвєродонецька ТЕЦ", АТ "Херсонська ТЕЦ" та АТ "Одеська ТЕЦ".

11 жовтня 2022 року акції було списано на рахунок НАК "Нафтогаз України". Відтак управління "Дніпровською ТЕЦ" здійснює "Нафтогаз" під керівництвом Олексія Чернишова.