Європа випередила США за обсягами допомоги Україні, – Боррель

Спільна допомога Україні з боку європейських інституцій та країн-членів ЄС наближається до 50 млрд євро.

Як пише Europapress, про це повідомив верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель під час дебатів на засіданні Європарламенту, передає Укрінформ.

Таким чином, за обсягами військової, фінансової та гуманітарної допомоги Києву в умовах російської агресії Європа випереджає США.

"Європа повинна допомагати Україні захищатися від агресії, від якої та страждає. Я доклав багато зусиль, аби це стало можливим, щоб сформувати єдність навколо рішень, які дали Україні змогу вистояти", – сказав він.

Водночас дипломат додав, що цієї допомоги "недостатньо", доки Україна продовжує страждати від систематичних нападів російської армії, яка намагається знищити сусідню країну.

"Ми повинні будемо підтримувати Україну, і не тільки у військовому плані. Ми повинні тримати двері відкритими для переговорів, але для миру потрібні двоє, для війни – один", – наголосив він.

Як повідомлялося, від початку війни міжнародні партнери виділили Україні понад 113 млрд євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги.