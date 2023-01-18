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Києву не вистачає електроенергії для повернення до графіків відключень, – Yasno

світло

Києву поки що не вистачає електроенергії, щоб перейти до планових відключень світла.

Про це ввечері 17 січня повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

"Дефіцит залишається суттєвим. Київ сьогодні мав обмеження в 952 МВт. Цих лімітів недостатньо, щоб перейти з екстрених відключень, до планових, стабілізаційних. Графіки не діють. На завтра прогнозовані обмеження такі ж, як і сьогодні. Сказати, чи втримаємося ми у графіках завтра, поки важко", – зазначив він.

За словами Коваленка, попри економію електроенергії та потепління, обсяги споживання поки не падають.

Причиною цього, імовірніше, є так зване відкладене споживання, коли після відновлення електропостачання споживачі починають "надолужувати": заряджати розряджені девайси, робити щось, що не встигли, доки світла не було.

"І це нормально. Як тільки ліміти від "Укренерго" стануть більші і ми зможемо повернутися до графіків, то і відкладений попит почне спадати", – заявив гендиректор Yasno.

Як повідомлялося, унаслідок останньої російської масованої ракетної атаки на Україну 14 січня пошкоджено 9 блоків теплових електростанцій.

Автор: 

Київ (4678) електроенергія (4235) Yasno (5)


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