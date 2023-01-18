Monobank виходить на ринок Польщі

Віртуальний банк monobank виходить на польський ринок під назвою stereo.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

"Сьогодні ми відкриваємо попереднє замовлення ще на один mono. А два mono – це вже stereo. stereo by mono – назва нашого польського проєкту", – зазначив він.

За різними оцінками у Польщі перебуває близько 3 мільйонів українців.

"Ми розраховуємо насамперед на них, але, звичайно ж, будемо дуже раді й полякам. Нам не терпиться здивувати їх українським рівнем банківського сервісу", – додав Гороховський.

За його словами, компанія хоче дати українцям те, чого їм бракує в Європі:

спілкування українською;

дистанційна реєстрація через "Дію";

цілодобова та людська підтримка у месенджерах;

зручні перекази між картками;

пряма зручна оплата за різні сервіси у Польщі та Україні (мобільний, парковка тощо)

безкоштовні перекази в Україну.

"Перекази з Польщі в Україну – це один із найбільших каналів надходження валюти в українську економіку. Ми хочемо дати українцям зручний і безкоштовний інструмент для переказів в Україну", – додав співзасновник monobank.

Для реєстрації буде потрібний PESEL – номер запису у польській системі реєстрації населення.

Офіційний реліз проєкту банк планує вже цього кварталу.

Раніше власник "Універсал Банку" Сергій Тігіпко, на ліцензії якого працює віртуальний monobank, повідомляв, що команда українського необанку запустить стартап у Польщі.

Мобільний банк monobank у січні 2017 року заснували колишні топменеджери "Приватбанку" Олег Гороховський, Дмитро Дубілет та Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією "Універсал Банку", який входить до групи "ТАС" Тігіпка.