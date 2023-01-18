Залізничні вантажні перевезення між Україною та Румунією торік зросли вдвічі

Через прикордонні переходи між Україною та Румунією в 2022 році передано 3,3 млн тонн вантажів, що майже вдвічі більше, ніж за 2021 рік.

Про це йшлося в ході наради українських та румунських залізничників із вантажовідправниками, передає Rail.insider.

"Якщо говорити про обсяги, то в минулому 2022 році через румунські прикордонні переходи було оброблено 3,3 млн тонн вантажів. При цьому збільшення відбулося майже в два рази. У 2021 році по Румунії обсяг передачі вантажів становив 1,68 млн тонн", – зазначив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов.

Він зазначив, що серед вантажів лідирує зерно. На другому місці – руда. У четвірку лідерів також входять цемент та чорні метали.

Водночас, у першій половині січня 2023 року показники дещо погіршилися порівняно з груднем 2022 року. Залізничники обговорили, яким чином можна покращити роботу.

Румунські перевізники озвучили, зокрема, проблему із оформленням віз для своїх працівників, для яких лімітований термін перебування за кордоном.

Як повідомлялося, на початку січня на Закарпатті відкрили ще один міжнародний пункт контролю через державний кордон для залізничного пасажирського сполучення. Пункт працює на базі залізничної станції Рахів для громадян, які прямують до/чи з Румунії потягом.