Влада Дніпра замовила безкоштовних обідів для переселенців на 150 мільйонів

Дніпровська міськрада 6 і 12 січня за результатами тендерів уклала дві угоди з фірмою "Гарна страва Дніпро" про харчування мешканців міста і внутрішньо переміщених осіб у цьому році на загальну суму 150 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, комунальна установа "Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування" замовила 1,4 млн кейтерингових послуг для мешканців-отримувачів соціальних послуг на 91 млн грн, а Департамент соціальної політики – 913 тис. кейтерингових послуг для внутрішніх переселенців на 59 млн грн. Під однією послугою мається на увазі один обід вартістю 65 грн.

Відповідно до тижневого меню, в понеділок, наприклад, усіх годуватимуть макаронами, котлетами зі свинини з яловичиною "Домашні", салатом "Пелюстка" з капусти, моркви й буряка та хлібом. Також передбачено пакетований чай з цукром і медовими пряниками.

Для участі в обох тендерах потрібно було мати принаймні дві вантажівки і склад в межах області. Також треба було принести виконаний аналогічний договір про послуги з харчування і мати не менше двох штатних працівників зі свідоцтвами про підготовку за курсом "Вимоги до системи управління безпечністю харчових продуктів згідно ДСТУ ISO 22000:2019".

Формальна економія за підсумками тендерів склала 0,03%. Єдиним конкурентом переможців на обох тендерах була місцева компанія "Арт-Синтез" директора Сергія Леснікова, причому ніхто не знижував ціну.

ТОВ "Гарна страва Дніпро" зі статутним капіталом 1 тис. грн зареєстроване у липні 2020 року на Тетяну Шаркун із Новомосковська Дніпропетровської області. Спершу його директоркою була Ульяна Полушко, потім – Тетяна Коваль, а зараз цю посаду обіймає Андрій Авсієнко.

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Фірма орендує обладнання у Ярослави Петровської, а виробничу базу – в Олександра Шаркуна. Це колишній депутат Новомосковської міськради від "Батьківщини". У 2015 році він балотувався у Дніпропетровську облраду від "Радикальної партії Олега Ляшка".

Тетяна Шаркун також володіє фірмою "ВП-Трейд", яке має один телефон 0569690690 із ТОВ "Наше майбутнє" Олени Полякової. Ці дві фірми пов’язують з Олександром Шаркуном.

Крім того, Тетяна Шаркун зареєстрована в одній квартирі з Діаною Шаркун, яка разом з Євгенією Шелест володіє ще одним великим підрядником міськради Дніпра – фірмою "Контракт Продрезерв 5", якою керує Ганна Авілко. Шелест також володіє фірмами "Театр трапези", якою керує Авілко, і "Гарна страва", якою керує Лариса Гаврилюк.

До 2018 року "Театр трапези" і "Гарна страва" належали Євгенії Храпливій, відомій як дружина прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Андрія Храпливого. Він вказував її в деклараціях до 2016 року, але перестав із 2017 року. У декларації за 2016 рік вказано цільову поворотну фінансову допомогу дружині від Олександра Шаркуна в розмірі 150 тис. грн. Невідомо, чи досі Храпливий є прокурором, бо декларації закриті.

Із вересня 2020 року "Гарна страва Дніпро" отримала підрядів підрозділів Дніпровської міськради та Дніпропетровської ОДА на 165 млн грн. Нинішні два підряди – найбільші.