Завжди зі світлом лише 1% українців, – опитування

Протягом останніх трьох місяців у 73% українців відключення електроенергії в їхніх будинках відбувалося зазвичай більше одного разу на день, у 14% – раз на день, у 7% – кілька разів на тиждень, але не щодня, у 1,5% – раз на тиждень, у 2% – рідше одного разу на тиждень, у 0,5% – раз на місяць, у 1% – ніколи або майже ніколи.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає LIGA.net.

Найчастіше (33,5%) українці залишаються без світла від п'яти до дев'яти годин.

Відповідаючи на питання, наскільки сильно відключення електроенергії як у них вдома, так і в інших місцях, впливають на повсякденне життя, 19% опитаних відповідають "дуже сильно впливають", 24% – "досить сильно впливають", 35% – "помірно впливають", 8% – "слабко впливають", 4% – "взагалі не впливають".

Найчастіше на цей вплив вказують жителі великих (100 тис. і більше мешканців) міст (49% відповіли, що ці відключення дуже сильно чи сильно впливають на їхнє життя), меншою мірою жителі середніх, малих міст (43%) та сіл (36%).

Задоволені діями влади та енергетичних кампаній з ліквідації наслідків ударів Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури та відновлення енергопостачання 55,5% респондентів.

44% українців вважають справедливими та обґрунтованими відключення електроенергії різним споживачам (коли одним відключають частіше, а іншим – рідше). Несправедливими – 17%.

У зв'язку з початком програми для населення з обміну ламп розжарювання на світлодіодні лампи, 32% респондентів відповіли, що в них немає ламп розжарювання, 56% – скористаються такою можливістю, 4,5% – не стали б міняти навіть безкоштовно.

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 21 грудня 2022 року до 3 січня 2023 року. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомлялося, із 16 січня в Україні розпочинають у режимі бета-тестування програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи, повноцінно програма запрацює наприкінці січня. Українці матимуть змогу обміняти п’ять ламп розжарювання на пять світлодіодних (LED) ламп. Фінансування 30 млн LED-ламп відбуватиметься за рахунок коштів ЄС.

На першому етапі уряд планує замінити до 500 тис. ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні.