Кабмін України і Єврокомісія проведуть спільне засідання

Наступного четверга, 2 лютого, у Києві відбудеться спільне засідання Європейської комісії (ЄК) та уряду України.

Про це на брифінгу повідомив офіційний представник ЄК Ерік Мамер, передає Інтерфакс-Україна.

"Йдеться про подію, організовану за повної підтримки українського уряду, інакше, звичайно, така поїздка не передбачалася б", – сказав речник Єврокомісії.

За його словами, цей захід "є дуже потужним символом солідарності як ЄК, так і Європейського союзу в цілому з Україною в ці такі важкі для її існування часи".

"Зрозуміло, така нарада не могла б відбутися, якби не було повної згоди з українською владою, а це такий випадок. І очевидно, що при організації цієї зустрічі оцінки безпеки відіграють важливу роль і що діалог між ЄК і українським урядом з цього приводу був надзвичайно інтенсивним", – зауважив Мамер.

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Він також прокоментував координацію дій Єврокомісії та Європейської ради з огляду на заплановане проведення саміту ЄС-Україна 3 лютого, у якому також має брати участь голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн.

"Є два різні заходи. З одного боку, нарада між Єврокомісією та урядом (України). З іншого – саміт ЄС-Україна. Звичайно, це Європейській раді разом з українською владою вирішувати питання про деталі, пов'язані з організацією, рішеннями оперативного характеру щодо саміту", – сказав речник ЄК.

Раніше Єврокомісія офіційно оголосила про поїздку до Києва частини єврокомісарів на чолі із головою ЄК. Очікується, що в українську столицю приїдуть виконавчий заступник голови ЄК з економіки Валдіс Домбровскіс, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, заступник голови ЄК Маргарітіс Схінас, члени ЄК Віргініюс Синкявічюс (довкілля, океани, рибальство), Януш Войцеховський (сільське господарство), Ніколя Шміт (зайнятість та соціальні права), Паоло Джентилоні (економіка) та Янез Ленарчич (антикризове управління).