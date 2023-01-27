Україна зацікавлена закуповувати газ спільно з Європою, – "Оператор ГТС"

Україну цікавить перспектива спільної закупівлі газу з Європою та включення в усі європейські ініціативи щодо розвитку транскордонної торгівлі.

"Українські сховища можуть зберігати міжсезонні запаси європейських партнерів, а гнучка ГТС уже зараз дозволяє транспортувати газ між європейськими країнами, зміцнюючи енергетичну безпеку регіону. У свою чергу Україні може бути потенційно цікаво доєднатись до механізму спільної закупівлі газу, а також бути включеною у всі європейські ініціативи щодо розвитку транскордонної торгівлі та розвитку інфраструктури", – йдеться у повідомленні "Оператора ГТС України", передає Укрінформ.

Зазначається, що звільнену Росією нішу Європа заповнила і планує й надалі заміщати газом від інших контрагентів. Європейські уряди та компанії перекроюють енергетичну карту на користь більшої гнучкості, надійності та безпеки, будують та купують нові LNG-термінали, укладають довгострокові контракти з новими постачальниками.

Україна як член Energy Community готова запропонувати країнам ЄС до 10 млрд кубометрів своїх потужностей для зберігання газу.